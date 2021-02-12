بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد النصر بالمنصورة
كتب:
محمد عزالدين
12:05 م | الجمعة 12 فبراير 2021
مسجد النصر
ينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة، من مسجد النصر في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.
تعليمات وزارة الأوقاف
طالبت وزارة الأوقاف، بألا يزيد وقت الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، مراعاة للظروف الراهنة، في ظل وباء كورونا.
وشددت الوزارة، على جميع المساجد والمصلين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، والالتزام بارتداء الكمامات، وإحضار المصليات الخاصة بهم.