بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد النصر بالمنصورة

ينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة، من مسجد النصر في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تعليمات وزارة الأوقاف

طالبت وزارة الأوقاف، بألا يزيد وقت الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، مراعاة للظروف الراهنة، في ظل وباء كورونا.

وشددت الوزارة، على جميع المساجد والمصلين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، والالتزام بارتداء الكمامات، وإحضار المصليات الخاصة بهم.