«لو كنت حديث التخرج».. 4 بنوك تعلن عن حاجتها لموظفين جدد

أعلنت 4 بنوك تعمل فى السوق المصرية، حاجتها لموظفين جدد في عدد من القطاعات المالية والخدمية المختلفة.

بنك القاهرة

حيث أعلن بنك القاهرة عن احتياجه لـATM & E-Payments Solution Specialist حديث التخرج، سيكون مسؤول عن تحسين الحلول الحالية والاتصال مع المجموعات داخل البنك وخارجه.

بنك فيصل الإسلامي

وأعلن بنك فيصل الإسلامي عن احتياجه لأخصائي مشتريات ومخازن)، يكون ملمًا بعمل المناقصات والمزايدات وحاصل على مؤهل عالي مناسب، ولديه معرفة تامة بنظام المشتريات المحاسبي.

البنك التجاري الدولي CIB

كما أعلن البنك التجاري الدولي CIB، عن احتياجه موظفين «تيلي سيلز» حديثي التخرج، لديه القدرة على جذب العملاء الجدد خصوصاً التجار لزيادة الإيرادات وحصة السوق، البيع المتقاطع لمنتجات البنوك الأخرى لزيادة نسبة الاختراق لكل عميل، والقدرة على عرض المنتجات البنكية بشكل كامل وتلبية كل توقعات العملاء.

بنك المشرق

وأعلن أيضًا بنك المشرق عن احتياجه موظفين Sales حديثي التخرج، لديهم القدرة على بيع منتجات البنك وفق المحددات المطلوبة، من مختلف المنتجات وعرضها على العملاء، إضافة إلى جذب شرائح جديدة من العملاء.

ويشترط في كل الوظائف السابقة، أن يكون المتقدمين حديث التخرج من بداية 2016 إلى 2020.

دورات تدريبية في المعهد المصرفي

فيما أعلن المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي، عن تقديمه مجموعة من الشهادات في مجالات متعددة وبرامج تأهيلية للشهادات الاحترافية من جهات دولية متعددة، تساهم تلك الدورات الشهادات فى التأهيل الجيد لحديثى التخرج للالتحاق بالقطاع المصرفي.

ومن ضمن التعاون الذي قام به المعهد المصرفي، تعاونه مع أكاديمية «برايس ووترهاوس كوبرز» PwC، لتقديم دبلومة التسعير التحويلي وشهادة التكنولوجيا المالية، عبر الإنترنت، وذلك بهدف تزويد الكوادر المهنية داخل القطاع المصرفي بالمفاهيم الصحيحة والمعرفة المطلوبة في هذه المجالات.

وتعمل دبلومة التسعير التحويلي، ومدتها 6 أسابيع، على إكساب المشاركين بالمهارات الضريبية الهامة لفهم التسعير التحويلي وتطبيقاته في المنطقة وتأثيره على سائر المعاملات، فضلاً عن تزويدهم بمعرفة متعمقة حول إرشادات التسعير التحويلي الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويتم تقديم الدبلومة من قبل خبراء متخصصين في ذات الموضوع.

أما بالنسبة لشهادة التكنولوجيا المالية والمعاملات المصرفية الرقمية فهي تشمل خمسة أجزاء، تركز على خمسة محاور أساسية وهي: مقدمة عن التكنولوجيا المالية، تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي، وقواعد البيانات المتسلسلة، والعملات المشفرة، بالإضافة إلى نظرة عامة على أبرز العاملين في مجال التكنولوجيا المالية وفي القوانين واللوائح التنظيمية.