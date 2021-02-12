استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك ومولودية الجزائر

أنهى رجال الأمن استعداداتهم لتأمين مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يؤمن رجال الأمن المباراة حتى نهايتها مع تأمين طاقم التحكيم.

وتؤمن الشركة الأفريقية للأمن والحراسة، فعاليات مباراة الزمالك ومولودية العاصمة الجزائري في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

وجرى تشكيل غرفة عمليات للإشراف على تأمين المباراة وتشكيل دوائر مغلقة لحراسة الملعب ومقر المؤتمرات الصحفية ولجنة الحكام، غلى جانب ضيوف المباراة من الجزائر ومن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.