الصور الأولى لتشييع جثمان علي حميدة: أهالي مطروح يودعون صاحب «لولاكي»

رصدت عدسة كاميرا جريدة «الوطن» الصور الأولى من تشييع أهالي مطروح لجثمان الفنان الراحل علي حميدة بعد صلاة الجمعة من داخل مسجد الفتح.

ورحل الفنان الكبير علي حميدة عن عالمنا، بعد أن ترك بصمة كبيرة فى تاريخ الأغنية المصرية والعربية في 6 سنوات فقط، قدم فيها عشرات الأغنيات الناجحة، و6 ألبومات غنائية، والمشاركة فى بطولة فيلمين من بينها فيلم «حلم» اسم أشهر أغنياته.

وقال إسماعيل حميدة، شقيق الفنان الدكتور علي حميدة، لـ«الوطن» إنَّه فقد النطق نهائيًا قبل وفاته، وكان يتواصل معهم عن طريق الإشارة، مضيفًا: «كنا حوله في منزل شقيقتنا بمنطقة الريفية بمدينة مرسى مطروح، وفي الأيام الأخيرة كنا نجلس معه وندعو له بالشفاء، وأن يخفف الله عنه ألمه وأن يجعله في ميزان حسناته».

وأشار شقيق الفنان الراحل، إلى أنَّ الدولة لم تقصر علاجه واستجابت فور إعلان مرضه: «نقلناه بالإسعاف إلى مستشفى معهد ناصر، واستمر تحت العلاج بها على مدار 23 يومًا، يحظى بالرعاية الطبية الشاملة وكان معه مرافقون من العائلة، ونشكر الدكتورة هالة زايد وزير الصحة على الرعاية التي كانت تشرف عليها بنفسها ومكتبها».

ونوه إلى أنَّه كان يعاني من مرض في الكبد والرئة، وعندما خرج من معهد ناصر وعاد إلى المنزل اشتد عليه مرضه خلال العشرة أيام الأخيرة حتى أنه لم يستطع التحدث في الساعات الأخيرة: «كنا نتابعه جميعا كأسرته إقامة كاملة معه وحوله ومتابعة على مدار الساعة لحظة بلحظة حتى نقلناها، أمس الخميس، إلى مستشفى مطروح العام وتوفي عقب وصوله بدقائق بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية».

من جانبه، قال شاهين نافع، ابن شقيقة الفنان الراحل علي حميدة، في تصريحات لـ«الوطن» إنَّه سيتمّ دفنه في مقابر المغاربة العمومية بمدينة مرسى مطروح، مؤكّدًا تجهيز المدفن في المقابر الجديدة التي أنشأتها المحافظة، وجهزتها لحماية الموتى من مياه الأمطار، ووضع سور عليها وبوابة للحفاظ على حرمة الموتى، وذلك بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.