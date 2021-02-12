منها تمويل الحافز الأخضر.. الحصاد الأسبوعي للوزراء من 6 لـ12 فبراير

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 6 فبراير إلى 12 فبراير، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مقترح تمويل الحافز الأخضر لمالكي السيارات، حيث تمت الموافقة على اعتماد حافز للسيارات الملاكي بنسبة 10% من سعر السيارة الجديدة، وبحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% للتاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، والميكروباص بنسبة 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973، في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، والذي يأتي في إطار تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من إحكام رقابتها على كل مراحل تداول القطن داخل جميع المغازل، كذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق منحة بين مصر وبنك التنمية الإفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة، في ظل تفشي فيروس «كورونا»، وذلك بقيمة 500 ألف دولار.

كما تضمنت القرارات أيضا الموافقة على مشروع قرار بشأن الخطابات المتبادلة بين الحكومتين المصرية والألمانية الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة لصالح محافظة شمال سيناء؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات الإنتاج الداجني والحيواني، وكذلك الموافقة على مشروع بشأن تخصيص مساحة 10321,94 فدانا تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ناحية محافظة الوادي الجديد؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات زراعية وحيوانية.

كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، حيث نص التعديل في جزء منه على أن تمنح مجالس الجامعات درجات علمية تتمثل في البكالوريوس ودبلوم الدراسات العليا والماجستير في علوم التمريض، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن الترخيص بإصدار عملات تذكارية ذهبية فئة الواحد جنيه، وفضية فئة الجنيهات الخمسة، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء جمعية المهندسين المصرية.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، والذي يتضمن إنشاء نحو 500 ألف وحدة سكنية جديدة على مستوى المحافظات، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لاستعراض أهم ملامح التقرير السنوي لأداء البورصة المصرية خلال عام 2020.

وتضمنت الاجتماعات أيضا، وفقا لما أبرزه التقرير، اجتماعا لمتابعة خطوات توطين صناعة «التابلت» في مصر، حيث تم الاتفاق على التعاقد مع شركة عالمية كبرى لتصنيع «التابلت» باستثمارات بنحو 30 مليون دولار، بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، وعدد من المسؤولين المعنيين، كما عقد سيادته اجتماعا لاستعراض السيناريوهات المقترحة لاستكمال العملية التعليمية خلال الترم الثاني للعام الدراسي الحالي، وكذا الترتيبات اللازمة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، فضلاً عن عقد اجتماع عن متابعة الإجراءات التنفيذية للمشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بحضور وزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولي الوزارات المعنية، كما شملت اجتماعات السيد رئيس مجلس الوزراء، وفقا للتقرير، اجتماعا مع المدير التنفيذي لشركة «ميركيوريا» العالمية للطاقة، لمناقشة المشروع المقترح من جانب الشركة، والخاص بتموين السفن في منطقة قناة السويس، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ومسؤولي الشركة، هذا إلى جانب عقد الاجتماع الأسبوعي عبر الفيديو كونفرانس، حيث تمت متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وكذلك مناقشة التوسع في بناء المدن الجديدة لتوفير سكن آمن ومخطط ولمنع البناء العشوائي المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى عقد سيادته اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض محافظة الإسكندرية، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والسياحة والآثار، والتنمية المحلية، والبيئة، وقطاع الأعمال العام، والنقل، ومحافظ الإسكندرية، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس شركة غاز مصر، ورئيس هيئة حماية الشواطئ، ومدير إدارة الاستثمار بمحافظة الإسكندرية.

وبشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد لقاء مع وزير خارجية العراق، حيث أكد أنه يتابع بنفسه مع الوزراء المعنيين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من ملفات تعاون مع العراق، وأن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز علاقات التعاون مع العراق الشقيق، وكذلك عقد لقاء مع مبعوث رئيس الوزراء البريطاني ورئيس الدورة الـ26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، حيث أكد حرص مصر على التعاون مع الجانب البريطاني لإنجاح مؤتمر الأطراف المقرر عقده نوفمبر 2021 بمدينة جلاسجو البريطانية وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت استعراض سيادته تقرير حول موقف استجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على المنظومة خلال شهر يناير 2021، حيث تلقت المنظومة 102 ألف شكوى وطلب واستغاثة، وتم الانتهاء من فحص ومراجعة 99 ألف شكوى وطلب، وتوجيه 81 ألف شكوى لجهات الاختصاص، بالإضافة إلى عقد جلسة مباحثات مصرية ـ أردنية شهدت التوافق على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في «عمان» مارس المقبل، كما أكد مدبولي الحرص الكامل على دعم أطر التعاون المشتركة بين البلدين، وكذلك تفقد سيادته أعمال التطوير بميدان التحرير مع رئيس الوزراء الأردني، حيث شرح تفاصيل أعمال التطوير من دهان واجهات المباني، والتشجير والإضاءة، وتزيين الميدان بالمسلة الفرعونية والكباش.