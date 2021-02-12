«الشباب والرياضة»: مبادرة «منتجك دخلك» توفر فرص عمل كثيرة

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن معرض مبادرة «منتجك دخلك» لتسويق الصناعات اليدوية لأندية الفتيات، الذي جرى إطلاقه، أمس، لفت نظر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بشمال سيناء، والذي أقيم على هامش المهرجان الرياضي الأول بمدينة العريش.

وأضاف «فوزي»، خلال اتصال هاتفي بفضائية EXTRA NEWS، أن الصناعات اليدوية في المعرض ممتازة ورائعة، واقترح الوزير تسويق تلك المنتجات بشكل فعال وحقيقي وإيجاد فرص حقيقية لتسويقها، فجاءت من هنا مبادرة «منتجك دخلك» لكل أندية الفتيات في مراكز الشباب وليست فقط في المحافظات الحدودية فقط ولكن كل المحافظات.

وأوضح أن المبادرة تأتي تشجيعا لإيجاد فرص عمل حقيقية للفتيات، وسيكون هناك دراسة شامل بين وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي لتسويق المنتجات من خلال تشكيل لجنة عمل كبيرة، لافتا أن هذه المبادرة تؤكد إستراتيجية الوزارة وهي بناء الإنسان.

وأشار إلى أن الوزارة أصبحت من الوزارات الشبابية، التي تهتم بتوفير فرص عمل للشباب، وفتح آفاق مختلفة، متابعا: «وزارة الشباب تنظم بشكل شهري معارض بالأندية، في مختلف المحافظات، وبالتعاون مع القطاع الخاص».