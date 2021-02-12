فحص وعلاج 1679 شخصا خلال قافلة طبية بـ«الشيخ عبادة» في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الشؤون الصحية، نفذت قافلة طبية بقرية الشيخ عبادة بمركز ملوي، وذلك في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

من جهته، أكد الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، تنفيذ أعمال القافلة بقرية الشيخ عبادة، وذلك خلال يومي 10 و11 فبراير الجاري، وتم توقيع الكشف الطبي على 1679 حالة مترددة على القافلة، وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان.

وأوضح النادي، في بيان صادر عن ديوان عام المحافظة، اليوم، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف الطبي على «332 حالة جراحة، 360 حالة أطفال، 275 باطنة، 168 قلب، 186 جلدية، 97 نساء، 53 تنظيم أسرة، 75 أسنان، 113 تحاليل مختلفة، 78 حالات موجات صوتية، 9 أشعة سينية، فحص عشوائي للضغط والسكر لـ 117 مترددًا، خلع أسنان لـ9 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 23 حالة لاستكمال العلاج»، كما تم عقد ندوات تثقيفية صحية لـ65 مترددًا، وتم استخدام 10 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.

وتواصل القوافل الطبية في المنيا، جهودها لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي بالقرى الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة.