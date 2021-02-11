رئيس جامعة المنيا: نستعد لافتتاح «طوارئ الكبد» وعقد الامتحانات (حوار)

شرعت جامعة المنيا في تنفيذ الجامعة الأهلية بتكلفة قدرها ملياري جنيه مصري، وتستعد قريبا لافتتاح قطاعات علاجية عدّة، أبرزها مستشفى الطوارئ للكبد، كما أنّها رفعت الطاقة الاستيعابية لأسرّة الحجز بالمستشفيات لأكثر من 1300 سرير، حسب قول الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، في حواره لـ«الوطن».

وأكد عبدالنبي، أنّ الجامعة تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها المحدد بعد انتهاء إجازة منتصف العام، في 22 فبراير الحالي، وتستمر لمدة 3 أسابيع، وجرى التشديد خلالها على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وإلى نص الحوار..

ما آخر استعدادت الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الأول؟

انتهينا من تجهيزات الامتحانات داخل 20 كلية بالجامعة، وتعقد وفقا لمنظومة التعليم الهجين، المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات بداية من العام الحالي، وجرى الإعلان عن جداولها مطلع الشهر الحالي، ومن المقرر أن تستمر لمدة 3 أسابيع وفقا للمقرارات الدراسية، وانتهينا من تجهيز 4 مدرجات تعقد بها الامتحانات، لتعزيز الطاقة الاستيعابية لمدرجات الجامعة، ما يقلل الكثافة الطلابية خلال الامتحانات والدراسة، وشددنا على أعدم خروج أسئلة الامتحانات بالكليات عن المقررات الدراسية.

ماذا عن الإجراءات الاحترازية في الامتحانات؟

نستعد لتطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب وجميع منتسبي الحرم الجامعي، من خلال منع دخول أي شخص لا يرتدي كمامة، والتعقيم والتطهير الدوري للمنشآت، وإلغاء التجمعات للطلاب، والكشف الحراري على الطلاب قبل الدخول للجامعة من قبل الفرق الطبية، وإحالة أي طالب يشتبه بإصابته للمستشفى الجامعي لإجراء الفحوصات، والتشديد على تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الدخول للجامعة، أو الكليات، وكذلك أماكن الجلوس بين الطلاب في اللجان.

حدّثنا عن الاختبارات الإلكترونية؟

سنطبّقها في كليات القطاع الطبي بداية من الفصل الدراسي الثاني، وجار بحث استعدادات آليات تنفيذها، والإعداد لبلوكات بنوك الأسئلة ومراجعتها من قبل مركز القياس والتقويم، على أن يتم تنفيذها بمركز الاختبارات الإلكترونية الرئيسي بالجامعة، الذي يمثل نقلة نوعية تعمل على ترسيخ الواقع الجديد للجامعة، من خلال تعزيز كفاءتها وقدراتها التكنولوجية، حيث يضم المركز أكثر من 4000 جهاز حاسب آلي.

ماذا عن الاختبارات العملية والشفهية؟

ستكون الاختبارات العملية والشفهية في الكليات وفقا للجداول الموضوعة من قبلها، سواء كانت وسط مواعيد الامتحانات أو بعدها وفقا للمقررات والمناهج.

ما موعد إعلان نتائج الامتحانات؟

أكدنا على عمداء الكليات المختلفة بانتظام أعمال الكنترولات والرصد والتصحيح الفوري للامتحانات، لإعلان النتائج بحد أقصى 17 مارس المقبل، وطمأنة الطلاب بشأن نتائجهم وإتمام العملية التعليمية للفصل الدراسي الأول، في ظل الظروف الاستثنائية المتعلقة بكورونا، وضمانا لانتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

متى يبدأ الفصل الدراسي الثاني؟

بعد انتهاء امتحانات التيرم الأول مباشرة، وننتظر ما يستجد من قرارات من المجلس الأعلى للجامعات بشأن الخريطة الزمنية له.

هل استعدت الجامعة للفصل الدراسي الثاني؟

التيرم الثاني سيكون بنفس نظام الدراسة في التيرم الأول «التعليم الهجين»، وسيتم رفع المقررات الدراسية للتيرم الثاني على منصة الجامعة التعليمية، وإعداد جداول الكليات الدراسية طبقا لآليات التعليم الهجين.

هل يسمح للطلاب بممارسة الأنشطة في ظل أزمة كورونا؟

استحدثنا أساليب جديدة لممارسة الأنشطة الطلابية «أونلاين» ومنصات التواصل الإلكترونية في ظل أزمة كورونا، لإشراك أكبر عدد من طلاب الجامعة والطلاب الوافدين.

ماذا عن المستشفيات الجامعية؟

نعمل على قدم وساق للانتهاء من تجهيزات واستكمال منشآت المستشفى الجامعي الجديد، ونجحنا في زيادة الطاقة الاستعابية للمستشفيات الجامعية بالمنيا لـ4 أضعاف ما كانت عليه سابقا، حيث يصل عدد الأسرّة إلى أكثر من 1300 للحجز والرعاية، ووصل عدد الأسرة بمستشفى النساء والولادة إلى 400 سرير، والمستشفى الثلاثي لـ400 سرير، ومستشفى الكلى والمسالك 150 سريرا، ومستشفى الاستقبال والطوارئ على الكورنيش 120 سريرا، ومستشفى القلب والصدر 120، وبالنسبة للرعايات المركزة، فسيكون هناك 65 سرير رعاية بالمستشفى الثلاثي، و8 غرف عمليات، و25 سرير بالاستقبال والطوارئ، و20 لرعاية القلب والصدر، وفي مستشفى النساء والولادة 40 سرير رعاية، والكلى 25 سرير رعاية.

ويتكلف سرير الرعاية المركزة الواحد أكثر من 3 ملايين جنيه، وتخطط الجامعة للانتهاء من التجهيزات المتعلقة بافتتاح عدد من المستشفيات أمام الجمهور قريبا، كما أنّ الجامعة في خطة تطويرها للمستفيات الجامعية أنهت فكرة الحجز بالعنابر للمرضي، ونظام الحجز يكون بالغرفة الواحدة الملحق بها حمام خاص، وأقصى حد بالغرفة الوحدة للحجز سيكون 3 أفراد بكل غرفة، وجميع الخدمات المعدة بالمستشفيات فندقة وعلى أعلى درجة.

ما آخر تطورات ملف جامعة المنيا الأهلية؟

سلّمنا الموقع للجهات المعنية للبدء في التنفيذ الفوري، والجامعة ستكون بنظام البرامج الدراسية، في القطاع الطبي والهندسي، بتكلفة ملياري جنيه، ومن المقرر أن تستوعب الجامعة نحو 7 آلاف طالب بمختلف البرامج الدراسية، على أن تبدأ الدراسة بعد الانتهاء من أعمال الإنشاءات التي يجري تنفيذها حاليا.