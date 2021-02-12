تشديدات أمنية قبل لحظات من وصول بعثة الأهلي لمطار القاهرة (صور)

9 أكمنة ثابتة، ومتحركة، نصبتها الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، لمنع دخول مشجعي الأهلي، وتنظيم دخول الصحفيين لصالة 4 بمطار القاهرة الدولي لاستقبال بعثة النادي الأهلي قادمة من العاصمة القطرية الدوحة، والتي من المقرر أن تصل ظهر اليوم مطار القاهرة، على متن رحلتها الخاصة رقم MS3201 القادمة من مطار الدوحة عقب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية؛ وحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وحرصت الشركة الوطنية القابضة «مصر للطيران» على استقبال أعضاء بعثة النادي الأهلي على متن الطائرة بالورود والشوكولاته التي تحمل شعار مصر للطيران، والمارد الأحمر، كما قدم أفراد الركب الطائر للرحلة التهنئة للفريق عبر النداء الصوتي للطائرة على هذا الإنجاز الرياضي الجديد.