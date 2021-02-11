وكالات الأنباء العالمية تبرز فوز الأهلي على بالميراس البرازيلي بمونديال الأندية

أبرزت وكالات الأنباء العالمية فوز الأهلى المصري على بالميراس البرازيلي، مشيرة إلى أن الأهلي المصري بطل إفريقيا مكررا إنجاز عام 2006 وظفر ببرونزية كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد فوزه على بالميراس البرازيلي بطل أميركا الجنوبية 3-2 بركلات الترجيح.

وأشارت «سي إن إن» إلى أن حارس المرمى محمد الشناوي لعب دورًا كبيرًا بعد تصديه لركلتي ترجيح من لاعبي بالميراس، بعد أن لجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وذكرت روسيا اليوم إلى أن الأهلي المصري تغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح 3-2 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل من دون أهداف في المباراة التي جمعتهما لتحديد المركزين الثالث والرابع لمونديال الأندية.

ولفتت إلى أن أي من لاعبي الفريقين لم يفلح في هز الشباك خلال الوقت الأصلي من المباراة التي أقيمت على ملعب "المدينة التعليمية" في مدينة الريان القطرية اليوم الخميس، ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت للأهلي بنتيجة 3-2.

وقالت «سكاي نيوز عربية» إلى أنها المرة الثانية التي يحرز فيها الأهلي المصري المركز الثالث في مونديال الأندية بعد الأولى عام 2006 في ثاني ظهور في المسابقة آنذاك بقيادة مدربه البرتغالي مانويل جوزيه على حساب كلوب أميركا المكسيكي 2-1.

وأنهى بالميراس، بطل كأس ليبرتادوريس، المشاركة المخيبة في المركز الرابع، حيث كان مرشحا بقوة إلى بلوغ النهائي على الأقل، لكنه مني بالخسارة الثانية بعد الأولى صفر-1 في دور الأربعة أمام تيجريس المكسيكي الذي يواجه بايرن ميونيخ بطل أوروبا في المباراة النهائية المقامة حاليا.

وذكرت سكاي نيوز أن الأهلي يدين بفوزه إلى الحارس محمد الشناوي الذي صد ركلتين ترجيحيتين من أصل ثلاث ركلات أهدرها الفريق البرازيلي، حيث تصدى للأولى التي سددها روني دا سيلفا، والخامسة الأخيرة للقائد الدولي السابق فيليبي ميلو.