تفاصيل حبس سائقي «توك توك» قتلا زميلهما وألقيا بجثته في ترعة بالدقهلية

أمرت نيابة ثاني المنصورة بمحافظة الدقهلية، بحبس شابين، اليوم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة استدراج وقتل سائق توك توك من مدينة المنصورة وإلقاء جثته في مياه ترعة، مع حجز متهمين آخرين علي ذمة تحريات المباحث وتحديدا عما إذا كانوا على علم بجناية سرقة الدراجة النارية من عدمه وعما إذا كانوا على علم بواقعة قتل المجني التي اقترنت بسرقة الدراجة النارية من عدمه.

وطلبت النيابة الإستعلام عن بيانات الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه والمتحفظ عليها بإدارة مرور الدقهلية، وتكليف أحد المختصين بإدارة المرور لفحص الدراجة النارية ورفع بصمتي الشاسية والموتور وإعداد تقرير مفصل بذلك.

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وقررت النيابة حبس كل من: «عمرو رأفت السعيد عوض، 28 سنة سائق توك توك ، ومقيم قرية «البدالة » دائرة مركز المنصورة والسابق اتهامه في 4 قضايا «ضرب - سرقة – مخدرات»، و« محمد سلامه السعيد حراز»، 29 سنة سائق توك توك، ومقيم منطقة «جديلة» دائرة قسم ثان المنصورة .

واعترف المتهمان في تحقيقات النيابة، أنهما استدرجا المجني عليه بالتوك توك قيادته وطلبوا توصيلهم لقرية «البدالة» دائرة مركز المنصورة، مكان العثور علي الجثة، قاصدين قتله والاستيلاء علي التوك توك، وأعدوا لذلك حبل، وقام الأول بمباغتته وخنقه بالحبل وتناوبوا التعدي عليه وضربه بقطعة حجرية علي رأسه وقاما بالقائه بمأخذ المياه، وتوجها الي قرية «كفر الغاب» دائرة مركز كفر سعد - دمياط حيث قاما ببيع التوك توك هناك .

بدأت أحداث القضية يوم 6 يناير 2021 عندما ورد بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من «أشرف محمد ابراهيم محمد عبده»51 سنة نجار، ومقيم منطقة «جديلة» بتغيب نجله المدعو «كريم»، 20 سنة سائق توك توك، عن المنزل عقب خروجه للعمل بالتوك توك خاصته وحرر المحضر اللازم.

مرت 24 يوم دون العثور علي الشاب المتغيب أو التوك توك، إلي أن عثر أهالي قرية «البرامون» مركز المنصورة علي جثة لشخص بمدخل مأخذ مياه متفرع من نهر النيل، وتم انتشالها بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، ولم يتمكن أحد من التعرف علي الجثة كونها في حالة انتفاخ وتعفن وغير واضحة المعالم.

ووجه اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، بإشراف اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث المديرية، وإدارة البحث الجنائي برئاسة رئيس قسم المباحث الجنائية بإشراف مدير المباحث، ورئيس فرع الأمن العام بالدقهلية.

ووردت معلومات لفريق البحث، بقيام أحد الأشخاص بالتوجه إلى شركة «ابتامكو غبور» بالمنطقة الصناعية بكرداسة بمحافظة الجيزة، ومعه فاتورة خاصة بالتوك توك المختفي بقصد التأكد من صحة الفاتورة، وبدأت المباحث في تتبع مسار الفاتورة وصولا إلي بائع التوك توك ، الذي اعترف بأنه اشتراه إلي أن تم التوصل لمرتكبي الواقعة.