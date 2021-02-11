جريمة الفجر.. القصة الكاملة لمقتل ربة منزل وسرقة مصوغاتها بكفر الشيخ
القاتل يعترف: ساكن أمام الشقة وكنت باراقبها وعرفت إن معاها دهب
كتب:
سمر عبد الرحمن
11:36 م | الخميس 11 فبراير 2021
جثة
زوجان مسنان يعيشان بهدوء وسلام في منطقة المحطة، بمدينة قلين، في محافظة كفر الشيخ، يواظبان على الصلاة في مواعيدها، خرج الزوج لأداء صلاة الفجر، وترك مفتاح الشقة في الخارج ليفتح حين عودته، ولحظة وصوله فوجئ بشخص يدفعه ليدخل منزله ويجد شريكة حياته ملقاه على الأرض، يحاول الزوج التحدث إلى زوجته دون رد، لم يجد أمامه سوى الصراخ مستغيثاً بالجيران، الذين استيقظوا على وقع جريمة قتل زوجته، وكان ذلك هو المشهد الأخير في حياة الزوجة «م. أ. ش.»، التي تبلغ 48 سنة.
سارع الزوج «أ. ع. أ.»، 77 سنة، موظف على المعاش، بالاتصال بالشرطة، وخلال دقائق قليلة وصلت دورية أمنية إلى المنزل، محل الواقعة، حيث أكد خلال أقواله أنه أثناء عودته من صلاة الفجر بالمسجد المجاور لمنزله، تفاجأ بشخص يسرع بالخروج من المنزل، قام بدفعه أثناء دخوله المنزل، مما تسبب في سقوطه على الأرض، قبل أن يكتشف وجود زوجته ملقاة على الأرض دون حراك، كما اكتشف سرقة مصوغاتها الذهبية.
وانتقلت قوة أمنية إلى مكان وقوع الجريمة، وجرى نقل جثة الزوجة بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى قلين المركزي، ومنه إلى مشرحة كفر الشيخ العام، بعد قرار النيابة بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، ولم تمر 24 ساعة إلا وجرى القبض على القاتل، وتبين أنه شخص مغترب ويقيم بالقاهرة، وأنه أحد سكان الشقة المجاورة لشقة الزوجين، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
المتهم:«كتمت أنفاسها لما شعرت بوجودي»
وعقب القبض على المتهم «ي. م. أ. ع.»، 25 سنة، عاطل، ومقيم بحي المرج في محافظة القاهرة، في محل اختبائه، وبحوزته المشغولات الذهبية «غويشتين»، وحال سؤاله قرر قيامه بالصعود إلى شقة المجني عليها، واعترف بارتكاب جريمته، قائلاً: «أنا من القاهرة، وكنت ساكن بالإيجار في الشقة المقابلة لشقة الزوجين، وبأمر بضائقة مالية، وكنت بأراقبهم، وسمعت أنها معاها دهب، فاستنيت لما جوزها يروح يصلي الفجر، وهو دايماً بيسيب المفتاح برة علشان ميقلقهاش، ففتحت الباب، لكنها كانت صاحية، وشعرت بوجودي في الشقة، فكتمت نفسها بإيديا الاتنين، فوقعت على الأرض، وتأكدت أنها ماتت، وأخدت غويشتين ذهب، وأنا خارج لقيت جوزها، زقيته على الأرض وجريت».
وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة قلين، بورود بلاغ يفيد بمقتل سيدة داخل منزلها وقت صلاة الفجر، انتقلت قوة أمنية من المباحث، بقيادة المقدم علاء سكران، رئيس مباحث مركز قلين، ضمت عدداً من معاونيه، إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص والمعاينة، العثور على جثة الزوجة «م. أ. أ. ش.»، 48 سنة، ربة منزل، مسجاة بأرضية حجرة النوم، ترتدي كامل ملابسها، وسلامة منافذ المنزل، ووجود بعثرة بمحتويات المنزل وسرقة غويشتين ذهب.
وعلي الفور شكل اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث برئاسة العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس المباحث الجنائية، والمقدم علاء سكران، رئيس مباحث مركز قلين، لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها، وتركزت جهوده فحص المترددين على المجني عليها، وبيان وجود أي خلافات بينها وآخرين قد ترتقي للقتل.
توصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، جار المجني عليها، وكشفت التحريات أن المتهم يسكن بمنزل شقيق زوج المتوفاة منذ 4 أشهر، وكان يرصد تحركات المجني عليها وزوجها، خاصةً بعد معرفته بحالتهم المادية ميسورة، ومروره بضائقة مالية،و تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 861 لسنة 2021 إداري مركز شرطة قلين، وبعرضه على النيابة العامة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.