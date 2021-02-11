جريمة الفجر.. القصة الكاملة لمقتل ربة منزل وسرقة مصوغاتها بكفر الشيخ

زوجان مسنان يعيشان بهدوء وسلام في منطقة المحطة، بمدينة قلين، في محافظة كفر الشيخ، يواظبان على الصلاة في مواعيدها، خرج الزوج لأداء صلاة الفجر، وترك مفتاح الشقة في الخارج ليفتح حين عودته، ولحظة وصوله فوجئ بشخص يدفعه ليدخل منزله ويجد شريكة حياته ملقاه على الأرض، يحاول الزوج التحدث إلى زوجته دون رد، لم يجد أمامه سوى الصراخ مستغيثاً بالجيران، الذين استيقظوا على وقع جريمة قتل زوجته، وكان ذلك هو المشهد الأخير في حياة الزوجة «م. أ. ش.»، التي تبلغ 48 سنة.

سارع الزوج «أ. ع. أ.»، 77 سنة، موظف على المعاش، بالاتصال بالشرطة، وخلال دقائق قليلة وصلت دورية أمنية إلى المنزل، محل الواقعة، حيث أكد خلال أقواله أنه أثناء عودته من صلاة الفجر بالمسجد المجاور لمنزله، تفاجأ بشخص يسرع بالخروج من المنزل، قام بدفعه أثناء دخوله المنزل، مما تسبب في سقوطه على الأرض، قبل أن يكتشف وجود زوجته ملقاة على الأرض دون حراك، كما اكتشف سرقة مصوغاتها الذهبية.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان وقوع الجريمة، وجرى نقل جثة الزوجة بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى قلين المركزي، ومنه إلى مشرحة كفر الشيخ العام، بعد قرار النيابة بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، ولم تمر 24 ساعة إلا وجرى القبض على القاتل، وتبين أنه شخص مغترب ويقيم بالقاهرة، وأنه أحد سكان الشقة المجاورة لشقة الزوجين، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

المتهم:«كتمت أنفاسها لما شعرت بوجودي»

وعقب القبض على المتهم «ي. م. أ. ع.»، 25 سنة، عاطل، ومقيم بحي المرج في محافظة القاهرة، في محل اختبائه، وبحوزته المشغولات الذهبية «غويشتين»، وحال سؤاله قرر قيامه بالصعود إلى شقة المجني عليها، واعترف بارتكاب جريمته، قائلاً: «أنا من القاهرة، وكنت ساكن بالإيجار في الشقة المقابلة لشقة الزوجين، وبأمر بضائقة مالية، وكنت بأراقبهم، وسمعت أنها معاها دهب، فاستنيت لما جوزها يروح يصلي الفجر، وهو دايماً بيسيب المفتاح برة علشان ميقلقهاش، ففتحت الباب، لكنها كانت صاحية، وشعرت بوجودي في الشقة، فكتمت نفسها بإيديا الاتنين، فوقعت على الأرض، وتأكدت أنها ماتت، وأخدت غويشتين ذهب، وأنا خارج لقيت جوزها، زقيته على الأرض وجريت».

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة قلين، بورود بلاغ يفيد بمقتل سيدة داخل منزلها وقت صلاة الفجر، انتقلت قوة أمنية من المباحث، بقيادة المقدم علاء سكران، رئيس مباحث مركز قلين، ضمت عدداً من معاونيه، إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص والمعاينة، العثور على جثة الزوجة «م. أ. أ. ش.»، 48 سنة، ربة منزل، مسجاة بأرضية حجرة النوم، ترتدي كامل ملابسها، وسلامة منافذ المنزل، ووجود بعثرة بمحتويات المنزل وسرقة غويشتين ذهب.

وعلي الفور شكل اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث برئاسة العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس المباحث الجنائية، والمقدم علاء سكران، رئيس مباحث مركز قلين، لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها، وتركزت جهوده فحص المترددين على المجني عليها، وبيان وجود أي خلافات بينها وآخرين قد ترتقي للقتل.

توصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، جار المجني عليها، وكشفت التحريات أن المتهم يسكن بمنزل شقيق زوج المتوفاة منذ 4 أشهر، وكان يرصد تحركات المجني عليها وزوجها، خاصةً بعد معرفته بحالتهم المادية ميسورة، ومروره بضائقة مالية،و تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 861 لسنة 2021 إداري مركز شرطة قلين، وبعرضه على النيابة العامة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.