هاني يونس ينشر صورا لوحدة سكنية في العلمين الجديدة: «بنطور العشوائيات بفلوسها»

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، صورًا لوحدة سكنية فى برج جديد من أبراج مدينة العلمين الجديدة، تم فرشها وتشطيبها بالكامل، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب يونس، تعليقا على الصور: «اتشطبت واتفرشت علشان نشوف إنجازات بلدنا، هكرر تاني، علشان اللي هيدخل يقول دي بالملايين، أيوه يا سيدي الفاضل دي بنبيعها بالملايين للي معاهم، وبفلوسها بنطور العشوائيات، وكمان بنطور القرى المصرية».

وأضاف: «طيب بالله عليك لو كنا مبعنهاش بالملايين مش كنت حضرتك نفسك هتدخل تقول مديين لناس شقق في أبراج على البحر بالرخيص، وأهدرتوا موارد الدولة؟!».

وتابع: «اطمن حضرتك، الدولة بتتعامل مع المواطنين المصريين بما يحقق العدالة الاجتماعية».