كواليس توقيع عقد تصميم وتنفيذ 5 أبراج سكنية بمدينة العلمين الجديدة

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد البدري، السفير المصرى بالصين، والسفير لياو ليتشيانج، السفير الصينى بمصر، والوزير المفوض جو جنشانج من السفارة الصينية بمصر، توقيع عقد مشروع تصميم وتنفيذ 5 أبراج سكنية بمدينة العلمين الجديدة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة cscec الصينية، وذلك من خلال تقنية الفيديوكونفرانس.

«الوطن» تنشر تفاصيل مشروع تصميم وتنفيذ 5 أبراج سكنية بمدينة العلمين الجديدة

«الوطن» تنشر خلال التقرير التالي أبرز المعلومات والتفاصيل التي واكبت هذا الحدث المهم خلال النقاط التالية :

1 - يتكون المشروع من تصميم وتنفيذ 5 أبراج سكنية بمدينة العلمين الجديدة، كاملة التشطيب والخدمات.

2 - تطل الأبراج الخمس، على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بإرتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2.

3 - من المقرر أن يتم تنفيذ مشروع البوج الأول خلال 45 شهراً.

مدة تنفيذ الأبراج الـ4 تستغرق 39 شهرا

4 - هناك 4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهراً، وذلك على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

5 - تم الاتفاق على أن يتم السداد لكامل الأعمال بالجنيه المصرى.

6 - مدينة العلمين الجديدة، وهى واحدة من أكبر المدن المصرية الجديدة، التي تقوم الحكومة المصرية بإنشائها على أحدث الطرز الحديثة لتكون العاصمة الصيفية للبلاد.

المشروع رمز مهم لاتحاد أعرق حضارتين عرفتهما البشرية منذ القدم

7 - مشروع أبراج العلمين رغم كونه من الناحية الهندسية والمعمارية علامة مهمة في تاريخ البناء المصري، إلا أنه يحمل في طياته رمزاً مهما ليس فقط للتعاون البناء بين وزارة الإسكان المصرية وهيئاتها التابعة وشركائنا الصينيين ممثلين في شركة (CSCEC)، بل إنه يرمز إلى اتحاد أعرق حضارتين عرفتهما البشرية منذ القدم، واللتين قدمتا نموذجاً للقيم الإنسانية الراقية، والتعاون بين الشعوب وهما الحضارة المصرية القديمة والحضارة الصينية.

كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أعلن أنه ما كان يمكن لهذا النموذج من التعاون أن يتم، لولا الدعم المُقدم من الحكومتين الصينية والمصرية، والذي يقف خلفه، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وكان وزير الإسكان قال إن وزارة الإسكان المصرية وهيئاتها التابعة، بدأت برنامج التعاون مع شركة (CSCEC) بمشروع مركز المال والأعمال بقلب العاصمة الإدارية الجديدة، ولفت الإنتباه ، الإمكانات والخبرات التي تتميز بهما الشركة ليس فقط بوصفها أكبر مقاولي العالم، ولكن أيضاً كان لتقدير قيادات الشركة على جميع المستويات للأهمية الإستراتيجية للمشروع، أبلغ الأثر في نجاح المشروع، ما جعلهم مؤهلين لشراكة دائمة مع الوزارة في العديد من المشروعات.