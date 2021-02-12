اعترافات قاتل جارته على سجادة الصلاة: «طيبة وكانت بتحبني زي ولادها»

اصطحبت قوة أمنية من مباحث كفر الشيخ عاطل يدعى «أ . ف» 25 سنة، والمتهم بقتل جارته ربة المنزل 48 سنة داخل غرفة نومها على سجادة الصلاة أثناء ادائها صلاة الفجر فى شقتها بقرية تابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، حيث شرح المتهم للقوة الأمنية التي رافقها عضو بالنيابة العامة، كيف تسلل من شقته إلى شقة المجنى عليها، مستغلا وجود مفتاح الباب في الشقة حيث راقب زوجها البالغ 77 عامًا، أثناء نزوله لأداء صلاة الفجر في المسجد.

التسلل إلى الشقة

ومثّل المتهم جريمته، حيث قام بفتح باب الشقة من الخارج بالمفتاح، وتسلل إلى غرفة نوم المجنى عليها، وشاهدها تؤدي صلاة الفجر، فحاول سرقة مصوغاتها من الدولاب، لكن المجنى عليها شعرت به أثناء ختمها الصلاة فقام بخنقها عندما حاولت الاستغاثة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

المتهم: المجني عليها طيبة وبتحبني

وادلى المتهم باعترافات تفصيلية أثناء التحقيقات، حيث قال إنه ارتكب الجريمة بدافع السرقة: «المجني عليها طيبة وكانت بتحبنى زي ولادها، وكنت عارف إن حالتها كويسة ومعاها دهب في البيت كتير».

خنق حتى الموت

وأضاف المتهم، أنه دخل غرفة المجنى عليها وكانت توشك على الانتهاء من أداء صلاة الفجر، فحاول سرقة مصوغاتها من الدولاب خلفها لكنها شعرت به أثناء ختمها الصلاة، فالتفت وشاهدته، ثم حاولت الصراخ والاستغاثة لكن المتهم انقض عليها وخنقها حتى الموت، ثم سرق ما عثر عليه «2 غويشة ذهب»، وعندما حاول الهرب فوجئ بزوج المجنى عليها يدخل الشقة فدفعه وفر هاربًا.

أبلغ زوج المجني عليها عن المتهم، وتمكنت مأمورية من قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط المتهم واعترف بجريمته، وتمت إحالته للنيابة التى تولت التحقيق، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.