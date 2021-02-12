فاتورة مزورة تكشف تفاصيل قضية قتل عمرها 36 يوما بالدقهلية

كشفت مباحث الدقهلية لغز اختفاء سائق «توك توك» والعثور على جثته داخل ترعة في حالة تعفن رمي شديد، ورغم عدم توصل الطب الشرعي لوجود شبهة جنائية من عدمه، إلا أن اختفاء التوك توك كان لغزا آخر يجب أن يتم الكشف عنه، حتى جاء «طرف الخيط» من فاتورة مزورة قدمها شخص إلى شركة للتعرف إذا كانت سليمة من عدمه، وتتبعت مباحث الدقهلية مسار محاولات بيع «التوك توك» إلى أن توصلت إلى مرتكبي الواقعة وألقت القبض عليهم.

إقرأ أيضا.. تأييد حكم الإعدام لدجال قتل سيدتين خنقا في الأقصر

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من المدعو «أشرف محمد إبراهيم محمد عبده»51 سنة نجار، ومقيم منطقة «جديلة» دائرة قسم شرطة ثان المنصورة بغياب نجله المدعو «كريم»، 20 سنة، سائق توك توك، بعد تغيبه عن المنزل بتاريخ 6/1/2021، عقب خروجه للعمل بالتوك توك خاصته رقم (177 مرور الدقهلية شاسيه رقم 20389- موتور رقم 48594- اسود اللون – موديل 2019» والمحرر بشأنه المحضر رقم 204 لسنة 2021 إداري قسم ثان المنصورة.

وتبلغ يوم 30 يناير لمركز شرطة المنصورة بعثور الأهالي على جثة شخص بمدخل مأخذ مياه متفرع من نهر النيل بزمام قرية «البرامون» دائرة المركز، وانتشالها بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتبين من مناظرتها أنها لشخص مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر في حالة انتفاخ بعموم الجسم وتعفن رمي شديد وغير واضحة المعالم يرتدي ملابسه كاملة وينتعل فردة حذاء بقدمه اليمنى فقط وبيده اليسرى ساعة يد رقمية جلد وباليد اليمني انسيال معدن وعثر بجيب بنطاله على مبلغ 100جنيه ولم يعثر بحوزته على أي أوراق ثبوتية.

جرى اتخاذ الإجراءات الفنية وبمراجعة الطب الشرعي ومناقشة الطبيب القائم بالتشريح، قرر بأنه تعذر الجزم بوجود إصابات وتحديد سبب الوفاة لوجود الجثة في حالة تعفن رمي شديد وانتفاخ بعموم الجسم.

ونظرا لما تمثله الواقعة الأولى من أهمية بأن يكون ورائها دوافع جنائية بغرض التخلص من المتغيب وسرقة المركبة خاصته واحتمالية وجود ربط بينها وبين الجثة العثور عليها بالواقعة الثانية «منتفخة وغير واضحة المعالم» خاصة في ظل عدم عودة المتغيب أو العثور على التوك توك.

وبناء على توجيهات مساعد الوزير القطاع الأمن العام بتكثيف الجهود لكشف غموض الواقعتان فقد تم إعداد خطة بحث هادفة ومناسبة وموائمة الظروف، أسند تنفيذهما لضباط مباحث مركز شرطة المنصورة وقسم شرطة ثان المنصورة وإدارة البحث الجنائي برئاسة رئيس قسم المباحث الجنائية بإشراف مدير المباحث، ورئيس فرع الأمن العام بالدقهلية.

ووردت معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بالتوجه إلى شركة «ابتامكو غبور» بالمنطقة الصناعية بكرداسة نطاق أمن الجيزة، ومعه فاتورة خاصة بمركبة المستولى عليها بقصد التأكد من صحة الفاتورة، وبمناقشته أقر بقيام سائق توك توك ونجار مسلح، ويقيمان بشتيل دائرة مركز أوسيم الجيزة، بعرض التوك توك عليه بقصد بيعه لهما، إلا أنه عند تشككه في الفاتورة المقدمة له رفض شرائه.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت المباحث من ضبطهما، وبمناقشتهما، فى محضر الشرطة، قررا قيامهما بتزوير فاتورة التوك توك محل البلاغ، والمنسوب صدورها «الشركة ايتامكو غبور» وبيعه لأحد الأشخاص بثمن المثل، مقيم بدائرة مركز شرطة طامية أمن الفيوم، وتمكنت المباحث من ضبط التوك توك وتبين أنه ذات التوك توك الذي كان يقوده المتغيب.

وتبين أنهم تحصلا على التوك توك من آخرين تم تحديدهم جميعا وضبطهم بدائرة مركز شرطة كفر سعد في دمياط، والثاني تبع مركز شرطة الستاموني في الدقهلية جميعهم سئ النية ويعلمون أنه من متحصلات جريمة سرقة.

ومن خلال تحريات فريق البحث وما أسفرت عن مناقشتهم أمكن التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة كلا من عمرو رأفت السعيد عوض، 28 سنة سائق توك توك، ومقيم قرية «البدالة » دائرة مركز المنصورة والسابق اتهامه في 4 قضايا «ضرب - سرقة – مخدرات»، و«محمد سلامة السعيد حراز»، 29 سنة، سائق توك توك، ومقيم منطقة «جديلة» دائرة قسم ثان المنصورة

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عن التحريات أقرا في محضر الشرطة، بصحتها بارتكاب الواقعة وقررا بأنه بتاريخ 6 يناير، استدرجا المجني عليه بالتوك توك قيادته بزعم توصيلهما لناحية قرية «البدالة» دائرة مركز المنصورة، مكان العثور على الجثة، قاصدين قتله والاستيلاء على التوك توك، معدين لذلك حبلا وبمكان العثور عليه قام الأول بمباغتته وخنقه بالحبل حيازته وتناوبا التعدي عليه وضربه بقطعة حجرية على رأسه، وعقب ذلك قاما بإلقائه بمأخذ المياه الذي عثر عليه به، وتوجها إلى قرية «كفر الغاب» دائرة مركز كفر سعد - دمياط حيث قاما ببيع التوك توك هناك.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.