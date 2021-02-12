الحداد: أي تهاون سيسبب موجة ثالثة وحاطين إيدينا على قلبنا من شهر أبريل

ناشد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من أجل تقليل إصابات فيروس كورونا، بعدما سجلت مصر ارتفاعا ملحوظًا على مستوى أعداد الإصابات اليومية خلال الأسبوع الماضي، مشددًا على أن فيروس كورونا لم ينتهِ وأنه ما يزال موجودًا، لكن ما قلل قدرته على الانتشار خلال الأسابيع الماضية هو التزام المواطنين بالاشتراطات الاحترازية.

وأضاف الحداد في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية «دينا عصمت»، عبر شاشة «dmc»: «أي تهاون في الفترة المقبلة سوف يؤدي إلى كارثة وموجة ارتدادية ثالثة، مصر ما زالت في الموجة الثانية، لكننا نخشى من زيادة الإصابات مرة أخرى، لأن التكاسل سيؤدي إلى حدوث هذا الأمر».

وتابع استشاري الحساسية والمناعة: «منع العدوى يكون من خلال ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، فالكمامة هي أهم شيء في هذه المرحلة حتى يتم تطهير المجتمع، ولا حل سوى الكمامات حتى يتم تطعيم 60% من المجتمع، بعدها يمكن أن نقول إن الوضع بدأ يستقر».

وحول التخوف من زيادة أعداد الإصابات في شهر أبريل، قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن هذا الشهر سيشهد تغيير الفصول ما يؤدي إلى نشاط الفيروسات التنفسية على غرار شهري نوفمبر وديسمبر، كما أنه موسم تجمعات ومناسبات وحلول شهر رمضان: «حاطين ايدينا على قلبنا من شهر إبريل، ولو فضلنا في التزامنا مش هيبقى فيه موجة ثالثة».

وحول اللقاح المصري الخاص بالمركز القومي للبحوث، أكد أنه لا يمتلك معلومات كافية حول نسبة فاعليته، لكن كل المشهور عنه أنها جيدة للغاية وتمت تجربته وأثبت كفاءته.