«صحة أسيوط» تواصل تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا

تواصل مديرية الصحة بأسيوط تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات بلقاح فيروس كورونا المستجد، في إطار اهتمام الدولة بحماية الفرق الطبية بالمستشفيات والاهتمام الكبير بالعاملين في القطاع الصحي.

وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في تصريح له، اليوم، إنه جاري تطعيم الأطقم الطبية بالجرعة الأولى من اللقاح مؤكدًا أن اللقاح متاح للفرق الطبية على مدار 24 ساعة وهو أمر اختياري ويحصل عضو الفريق الطبي على التطعيم بعد تسجيل بياناته بالمستشفى التي يعمل بها والتوقيع على الموافقة المستنيرة والإجابة على الأسئلة الخاصة بالحالة الصحية وما إذا كان يعاني أي أمراض أو ظهرت عليه أعراض وتسلميه كارت متابعة لتلقي الجرعة الثانية.

وأشار إلى متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من قبل فرق طبية متخصصة في إطار حرص الدولة على حماية الأطقم الطبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال مواجهة الجائحة.

جدير بالذكر إنه فور الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبيه بلقاح فيروس كورونا بالمستشفيات سيتم تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية ويلي ذلك المواطنين.

من جانبه أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المتابعة الدورية لسير العمل في منظومة تلقي الأطقم الطبية للقاح كورونا وذلك في ضوء الخطة التي تنفذها وزارة الصحة بتلقى كافة الأطقم الطبية للقاح لحمايتهم من الإصابة بالعدوى ولضمان استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال الجائحة.

وأكد أن تلقي الأطقم الطبية للقاح يتم وفق إجراءات صحية محددة بداية من قياس العلامات الحيوية كالضغط والحرارة والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد إضافة متميزة تضاف إلى الجهود النوعية التي تبذلها الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورنا وهو ما يعكس نجاح الحكومة في جهودها المتواصلة منذ بداية الأزمة وحرص الدولة المصرية على صحة المواطنين وخاصة الأطقم الطبية الذين هم الصف الأول على خط المواجهة مع هذا الوباء.