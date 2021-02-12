مستشار التضامن لـ«حياة كريمة»: تطوير 1443 قرية خلال عام واحد بـ20 محافظة

كشف الدكتور خالد عبدالفتاح، مستشار وزارة التضامن لمبادرة «حياة كريمة» أن خطة عمل المرحلة الثانية من المبادرة، تستهدف تطوير قرى الريف المصري بأكمله والبالغ عددهم 4584 قرية، مؤكدا أنه تم بالفعل الانتهاء من إعداد مشروعات الخطط التنمية، الخاصة بالدفعة الأولى من عمل المرحلة الثانية بالمبادرة، والتي تستهدف 51 مركزا إداريا، بنحو 1443 قرية، موزعين على 20 محافظة، ومن المفترض أن يتم الانتهاء من كل الأعمال خلال عام واحد فقط.

وأوضح «عبدالفتاح»، خلال مداخلة هاتفية الجمعة، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة «dmc»، أن المبادرة بدأت عملها منذ 2019، معلنا أن المرحلة الأولى من المبادرة استهدفت دفعتين من القرى، الأولى تم خلالها تطوير 143 قرية، وتم الانتهاء من كل أعمالها بنسبة 99%، وفي الدفعة الثانية تم استهداف 232 قرية، وجار حاليا العمل بها، وأن الكثير من هذه القرى متضمنة داخل خطة عمل مراكز المرحلة الثانية.

وأشار مستشار وزارة التضامن، إلى أن المبادرة في مرحلتها الأولى كانت تركز على القرى الأكثر احتياجًا، وبعد تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطورت المبادرة وتم توسيع نطاقها الجغرافي لتشمل تطوير كل قرى الريف المصري.

وأكمل «عبد الفتاح»: على أثره تم تقسيم القرى والمراكز المستهدفة على مراحل عمل المبادرة، بعد التنسيق والتوافق بين المجموعة الوزراية المعنية بتنفيذ المبادرة، تحت إشراف مباشر من مجلس الوزراء، لاختيار 51 مركزا بخطة عمل المبادرة في الدفعة الأولى بمرحلتها الثانية، وتشمل 1443 قرية موزعين على 20 محافظة، ومن المقرر الانتهاء من أعمال تطوير هذه الدفعة خلال عام واحد، ومن ثم يبدأ العمل على الدفعة الثانية من المرحلة الثانية للمبادرة.