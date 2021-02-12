إدراج «طريق المنصورة - دمياط» ضمن منظومة التطوير ورفع كفاءة الطرق

ذكرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن طريق «المنصورة- دمياط»، المار بمراكز شربين والزرقا وفارسكور حتى دمياط، مدرج ضمن المنظومة التي تقوم بها وزارة النقل لتطوير ورفع كفاءة الطرق، مؤكدة أنه ووفقا للبيان الذي أصدرته الوزارة، فسيتم التنفيذ عبر مراحل حيث تنتهى المرحلة الأولى من «المنصورة- شربين» بطول 22 كم هذا العام.

وسيتم البدء في المرحلة الثانية من «شربين- الزرقا» بطول 12 كم بخطة العام المالي 2022/2021، على أن يتم البدء في المرحلة الثالثة «الزرقا- فارسكور- دمياط» بطول 28 كم بخطة العام التالي، ليتم الانتهاء من تطوير وازدواج الطريق بالكامل من المنصورة حتى دمياط بطول 62 كم عام 2023.

كما ذُكر في ذلك البيان أنه سيتم البدء في تطوير ورفع كفاءة طريق «طنطا- المحلة-المنصورة- دمياط الغربي» بطول 122 كم، إذ يُعد هذا الطريق أحد المحاور الهامة بالدلتا التى تربط 3 محافظات هي الغربية والدقهلية ودمياط ، فضلاً عن إدراج عملية تطوير الطريق الدولي الساحلي «بورسعيد- دمياط- المنصورة الجديدة» بطول 95 كم بخطة العام المالي القادم الذي يبدأ في شهر يوليو 2021 تلبية لمطالب محافظة دمياط وأعضاء مجلس النواب وأهالي المحافظة.

فيما وقد أكدت محافظ دمياط، أن وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير، تقود مسيرة كبيرة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الخطة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق لرفع مستوي الخدمة علي الشبكة وتوفير أعلي درجات الراحة والأمان للمواطنين مستخدمي شبكة الطرق.

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