توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1800 مواطن بـ«المرابعين» في دمياط

أعلن الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، استئناف أعمال القوافل الطبية الشاملة بقرى المحافظة، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأكد عبدالجواد، في بيان له، اليوم، توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1800 مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة المُنفذة يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع بقرية المرابعين بمركز كفر سعد، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للأهالي بمختلف المناطق.

وأوضح أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وتحويل 58 حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 10 حالات، فضلاً عن إجراء 41 أشعة عادية، والكشف بالسونار لعدد 70 حالة، وإجراء 375 تحليلًا معملىيًا، وعقد ندوات تثقيفية لتوعية المواطنين حول أساليب الوقاية من «فيروس كورونا، الحمى الروماتيزمية، والفيروسات الكبدية».

من جهتها، أعلنت محافظ دمياط، الحصول على موافقة الوزارة بالبدء في أعمال الإخلاء، ونقل الخدمات التي كانت موجودة بتلك المباني بما يضمن استمرارها بأماكن أخرى آمنة بالمستشفى.

ولفتت إلى أنه تم توجيه مديرية الصحة بتنفيذ هذه الأعمال على وجه السرعة، حفاظًا على سلامة المرضى، مؤكدة عرض مستندات المشروع، بعد التنسيق مع وزارة الصحة والسكان؛ للبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير هذه المباني.