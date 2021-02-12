بعد «جلو».. طرح صنفين جديدين من سجائر التبغ المسخن قريبا

تستعد الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية على «كعكة» التبغ المسخن، في ظل المنافسة الشرسة بينهم داخل الأسواق المصرية، ولإحداث تغييرات جوهرية في سوق السجائر، خلال الأيام القليلة المقبلة، وستكون سجائر «التبغ المسخن» بمثابة سجائر جديدة نوعا ما وتختلف عن التقليدية.

وبعد قيام شركة «بريتش أمريكان توباكو» في 17 يناير الماضي، بطرح منتجها «جلو» الذي يعد أول منتج «تبغ مسخن» يتم طرحه في مصر، كثفت باقي الشركات الأخرى المنافسة تحركاتها من أجل اتخاذ خطوة مماثلة، وبحسب مصادر في السوق فإن شركة «فيليب موريس» تستعد في الوقت الحالي، لطرح منتجها الأشهر «أيكوس»، لكنها في انتظار الانتهاء من حسم بعض الأمور العالقة مع الجهات الحكومية، ومن بينها موقف طباعة الصورة التحذيرية على علب السجائر الخاصة بالمنتج الجديدة.

وتترقب شركة «جابان توباكو» كبرى شركات التبغ اليابانية، حاليا، موقف السوق المصرية، وتجرى دراسات من أجل تحديد الموعد المناسب، لطرح منتج التبغ المسخن الخاص بها، والذي سيحمل اسم «بلوم».

وقال مصدر بالشركة لـ«الوطن»: إن الفترة الحالية تشهد دراسات بشأن ذوق المستهلك المصري والأسعار الأنسب، قبل طرح المنتج الجديد، الذي يتواجد في نحو 40 دولة أخرى.

وأوضح المصدر أن المنتج الجديد من شأنه تغيير ثقافة التدخين في مصر، مشيرا إلى أن الشركات تستهدف استحواذ السجائر الجديدة «التبغ المسخن» على نحو 5% من سوق التدخين في مصر.

وتعتبر السوق المصرية من أهم الأسواق لشركات السجائر الأجنبية التي تعتزم فتح سوقا جديدة لمنتجاتها من «التبغ المسخن»، ويعزز ذلك أن مصر تعد من أكثر دول المنطقة استهلاكًا للتبغ والسجائر، حيث يصل إجمالي الاستهلاك السنوي لنحو 83 مليار سيجارة.

وتروج شركات السجائر الأجنبية لمنتجات التبغ المسخن، التي تم طرحها بالفعل في أسواق خارجية، بأنها «قد تكون أقل ضررًا من السجائر التقليدية بنحو 95%»، كما تقول تلك الشركات أن هذه المنتجات قائمة على تسخين التبغ، وليس حرقه، عبر جهاز منفصل يستخدم من أجل تسخين أعواد التبغ التي ستباع بأسعار مقاربة لسعر سجائر «ميريت ومارلابورو».