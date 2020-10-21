السوبر بـ20 والبوكس بـ18.. تعرف على أسعار السجائر المحلية بعد الزيادة

أعلنت الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، رفع بعض أسعار السجائر بزيادة تتراوح بين 1.5 جنيه و4.5 جنيه، اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر الحالي.

وقررت الشركة رفع أسعار سجائر مونديال بأنواعها (أحمر/ أزرق/ سيلفر) 20 سيجارة لتصبح بـ20 جنيهًا، بدلًا من 18.5 جنيه، كما قررت الشركة رفع سعر عبوة "مونديال سويتش" 20 سيجارة لتصبح بـ23 جنيهًا، بدلًا من 18.5 جنيه.

وأبقت الشركة الشرقية للدخان على باقي أنواع السجائر دون زيادة، والتي ترصد "الوطن" أسعارها على النحو التالي:

أسعار السجائر

1. كليوباترا كينج سايز: 16.5 جنيه.

2. كليوباترا سوفت كوين: 17 جنيهًا.

3. كليوباترا بوكس أبيض وأحمر وأزرق : 18 جنيهًا.

4. كليوباترا بلاك ليبول: 24 جنيهًا.

5. سوبر: 20 جنيهًا.

6. "بوسطن" و"لايت" و"بولمنت" 17.50 جنيه.

7. مارلبورو (ريد – جولد)، و"كينت" و"دافيدوف": 35 و42 جنيهًا.

8. مارلبورو ميديم: 36 جنيهًا.

9. ميريت: 46 جنيهًا.

10. "إل إم" و"لاكي سترايك": 32 جنيهًا.

11. "نكست" و"بي إس" 27 جنيهًا.

12. كاميل: 34 جنيهًا.

12- "روثمان" و"جولواز" و"ونستون": 30 جنيهًا

13. "نكست" و"بي إس": 27 جنيهًا.

14. "بال مال" و"فايسرو": 26 جنيهًا.

15. بوكس: 18 جنيهًا.

16. مونديال (أحمر/ أزرق/ سيلفر): 20 جنيهًا.

17. مونديال سويتش: 23 جنيهًا.

وكانت الشرقية للدخان خلال سبتمبر الماضي، رفعت أسعار بعض منتجاتها من السيجار ودخان الشعر، وبحسب بيان الشركة لإدارة البورصة اليوم، فإنّ هذه الأسعار تأتي وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وأضافت الشركة أنّه لا توجد أي زيادات أخرى تتعلق بأي نوع من أنواع السجائر التقليدية المحلية.