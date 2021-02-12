إيقاف 7 حالات بناء بدون ترخيص بالإسماعيلية 

أوقفت محافظة الإسماعيلية 7 حالات بناء بدون ترخيص، ضمن متابعة تنفيذ قرارا رئيس مجلس الوزراء، بعدم السماح بالبناء أو زيادة أدوار البنايات السكنية.

وتمكن حي ثان الإسماعيلية، برئاسة المهندس رمضان السيد، من إيقاف 3 حالات بناء بدون ترخيص وإيقاف أعمال هدم أحد الأماكن لعدم الحصول على رخصة هدم.

وأوقف الحي أعمال صبة خرسانية للدور الرابع علوى بشارع «المخبز الآلي» وأعمال صبه خرسانية لأعمدة بدروم بدون ترخيص بشارع «المطرية عرايشية مصر»، وأعمال صلة الدور الرابع علوى بشارع «شبين الكوم».

كما أوقف حي أول 4 حالات لبناء بدون ترخيص بنطاق الحي بمنطقة البهتيني، وميدان مصطفى كامل، وشارع الجامع العباسي، وشارع الحرية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، أكد محافظ الإسماعيلية على الاستمرار في تلقي سرعة تلافي شكاوى المواطنين لدراسة متطلباتهم ومشكلاتهم، مشيرا إلى أنه يسعى جاهدا بكل ما لديه من إمكانيات للعمل على تلبية مطالبهم والحفاظ على المصلحة العامة للوطن والمواطنين.

وفي القنطرة غرب، عقد رئيس المركز والمدينة، عدة لقاءات جماهيرية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للاستماع لشكاوى المواطنين بهدف تلبية إحتياجاتهم ومحاولة إيجاد آليات لحل لتلك المشكلات تحقيقًا لمصلحة المواطن.

وقال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، أنه وجه جميع رؤساء المراكز والأحياء والقرى بضرورة سرعة الإستجابة ببلاغات المواطنين والعمل على حلها.

وأضاف بشارة أنه يتابع سرعة الاستجابة للبلاغات بكافة قطاعات المحافظة، مشيرا إلي أنه مراعاة لكبار السن وجه بسرعة صيانة مصعد سلم سوق الجمعة مراعاة لكبار السن.

وقال إن رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، العميد وائل حمزة، تابع صيانة وإصلاح مصعد نفق الثلاثيني وعودته للعمل مرة أخرى تخفيفاً على كاهل المواطنين وكبار السن.