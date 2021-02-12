تخصيص مبلغ مالي لتجديد غرفة المحامين بمحكمة الإسماعيلية الإقتصادية

نجح نقيب محامي الإسماعيلية، الجديد، في الحصول على موافقة النقيب العام للمحامين رجائي عطية، لتخصيص مبلغ مالي لتجديد أثاث غرفة نقابة المحامين بمحكمة الإسماعيلية الإقتصادية.

وقال ابراهيم عبد الرحيم نقيب محامي الاسماعيلية الجديد، في تصريح له، اليوم، إنه التقي رجائي عطية النقيب العام بمقر النقابة العامة بالقاهرة وقدم له عدة طلبات تم الموافقة علي بعضها.

وتابع: «قدمت طلبا بصرف 50 ألف جنيه من مخصصات النقابة العامة لنقابة الإسماعيلية الفرعية وتم الموافقة عليه، إضافة إلي تقديم طلب لشراء أثاث لغرفة نقابة المحامين بالمحكمة الاقتصادية وتم الموافقة عليه، وإنهاء إجراءات استخراج شيكات علاج لبعض الزملاء وطلب بخصوص استكمال المبنى الجديد بنقابة محامين الإسماعيلية وإحالته للجنة المشروعات للرأي».

وأشار «عبد الرحيم»، إلى أن النقابة الفرعية بالإسماعيلية في حاجة للعمل على العديد من الملفات الهامة خلال الفترة المقبلة، ونصح أعضاء النقابة بتنحية الخلافات جانبا والتعاون على حل المشاكل والأزمات العالقة لخدمة جموع المحامين في المحافظة.

وأضاف أن المجلس الحالي لن يستطيع تحقيق متطلبات الأعضاء دون التعاون من الجميع والنهوض بالجمعية العمومية لمحافظة الإسماعيلية.

والتقي نقيب المحامين الجديد بالنقيب السابق، نبيل عبد السلام، لتسلم النقابة بعد فوزه بمقعد النقابة في الانتخابات التي جرت الأحد الماضي، وقال «عبد الرحيم»، إنه بدأ العمل من اليوم الأول بعد فوزه بمقعد النقيب: «محتاجين 20 مجلس يشتغل معانا خاصة مع وجود ملفات تهم المحامين ولابد من إنجازها».

وأشار إلى أن عدد المحامين تضاعف خلال السنوات الأخيرة، ومع زيادته زادت المشاكل والأعباء علي النقابة، إضافة لوجود بعض الخلافات في مجلس النقابة السابق، عطلت تنفيذ بعض المهام.

ووعد باحتواء جيل الشباب من المحامين خلال الفترة المقبلة والعمل علي تلبية مطالبهم مشيرا إلى أن لقائه مع نقيب المحامين السابق بمثابة رسالة طمأنة لمحامي الإسماعيلية بأن الجميع يد واحدة وهدفهم هو العمل من أجل المحامين