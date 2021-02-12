سامو زين: «حبيتو» هديتي لجمهوري في عيد الحب.. وأستعد لطرح أغنيتين

يواصل الفنان ساموزين الاحتفال بعيد الحب، حيث طرح رسميًا منذ قليل أغنيته الأولى «حبيتو»، ويستعد لطرح أغنية اخرى بعنوان «ست الناس» لتعويض جمهوره فترة الغياب التى غابها.

ساموزين: «حبيتو» هديتي لجمهوري في عيد الحب

وأوضح «سامو»، أنه فضّل أن يحتفل مع جمهوره بأغنية حبيتو فى عيد الحب، على أن يقدم لهم أغنية أخرى بعنوان «ست الناس» بعد عدة أسابيع، وهي من كلمات أحمد حسن، وألحان محمد حمدي، وسيكون هو الموزع الموسيقى لها.

وأشار في تصريح لـ«الوطن»، إلى أنه يعمل أيضًا على أغنية جديدة مع الشاعر الذي يدعى «الجوكر»، والملحن معتز أمين والموزع أسامة عبدالهادي.

وكان أطلق سامو زين أغنيته الجديدة «حبيتو»، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» ونشر صورة البوستر، عبر منصاته الرسمية، وعلق عليها قائلًا: «كل أيامكم حب صوته مرتبط دائمًا بالأجواء الرومانسية».

أغنية «حبيتو» من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل، وهي المرة الاولى التى يتعاون فيها مع شخص يلحن ويكتب ويوزع له، وتقول كلماتها:

عينه فى عيني.. ايده فى ايدى

هاتمنى تاني.. إيه من الدنيا دى

هو حياتى.. و ذكرياتي.

لو غبت عنه.. قلبى بيعانى

هافضل معاه.. طول الحياه

حبيتوا أنا حبيتوا والعمر كله أنا استنيته

حبيتوا أنا حبيتوا أنا عشت معاه أجمل أيام

انا و هو.. من يوم لقانا

فرحة الدنيا.. دي مش سايعانا

عايشين فى قصة.. حب جميلة

كل ليالينا.. من ألف ليلة

هافضل معاه.. طول الحياة