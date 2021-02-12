محمد ناصر يعرض مليون جنيه لحل أزمة الفضيحة الجنسية مع التركية المتزوجة

كشفت مصادر عن اقتراب حل أزمة الاخواني محمد ناصر، المذيع بقناة «مكملين» الإخوانية مع السيدة التركية، والتي اقترن اسمه بها طيلة الشهور الماضية بعدما طلبت قطع العلاقة معه، الا أن «ناصر» حاول ابتزازها لمنع انهاء العلاقة، وبعد محاولات من السيدة، والبحث عن وساطة، انتهى الأمر إلى إبلاغها عنه.

وقالت المصادر، إنّ هناك تطورات جديدة شهدتها أزمة المذيع الإخواني، حيث اقتربت الأزمة على الانتهاء بعد تدخل عدد من الوسطاء بهدف إقناع السيدة التركية التي كانت على علاقة بناصر في وقت سابق، بالتنازل عن البلاغ مقابل مبلغ مالي كبير.

رفع المقابل المادي

واضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنّ الوسطاء رفعوا المقابل المادي الذي كان عرضه محمد ناصر من قبل، حيث قدم المذيع الإخواني عرضا جديدا بمبلغ مادي وصل إلى 65 ألف دولار بدلا من 50 الف دولار، أي ما يعادل مليون جنيه مصري تقريبا، لافتة إلى أنّ الأيام الماضية شهدت مفاوضات مكثفة بين الطرفين في وجود الوسطاء.

وتابعت المصادر، أنّ السيدة التركية أبدت موافقة مبدئية للتنازل عن البلاغ مقابل المبلغ المالي، بالاضافة الى ابتعاد محمد ناصر عنها وعدم التعامل معها او الاتصال بها مرة أخرى، وهو ما وافق عليه المذيع الإخواني.

فضائح ناصر الجنسية

وارتبط اسم مذيع قناة «مكملين» الإخوانية، بالعديد من الفضائح الجنسية، خلال الفترة الماضي، حيث تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تسجيلات صوتية مسربة لمحمد ناصر، وهو يطلب من سيدة متزوجة على علاقة بها بتحديد موعد ليلتقي بها، إلا أن تداول تلك التسريبات على السوشيال ميديا جعلت السيدة التركية تطالب «ناصر» بإنهاء العلاقة إلا أنه رفض وبدأ يبتزها بفضح أمرها اذا أصرت على إنهاء العلاقة، ووصل الأمر إلى أنها تقدمت ببلاغ ضد محمد ناصر.