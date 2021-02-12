تسويق منتجات الأهالي أبرز نتائج زيارة وزير الشباب لشمال سيناء

حققت زيارة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الى شمال سيناء، التي بدأها صباح الخميس، واختتمت عصر الجمعة، عدة امتيازات، أهمها إنشاء مقر جديد لمديرية الشباب والرياضة،، ورفع كفاءة ملاعب ومراكز الشباب، وتفعيل دور المراكز وإظهارها محليا بالشكل المناسب، وفق مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء في بيان لها.

كما أسفرت الزيارة عن موافقة وزير الشباب والرياضة على تبني تسويق منتجات أهالي شمال سيناء، والبداية من معرض «ديارنا» في دورته القادمة، وسيخصص وزير الشباب والرياضة مساحة خاصة مجانا لعرض منتجات شمال سيناء والعمل على مساعدة صغار المنتجين.

وأضافت مديرية الشباب والرياضة، أن الوزير منح 4 شباب من أبناء المحافظة هدية عبارة عن دراجة، لكل واحدا منهم، كما قام بالتصديق على مطالب خاصة بالمحافظة في مجال الشباب والرياضة.

وكان الوزير قد افتتح عددا من المنشآت الرياضية اليوم الجمعة، بعد وضعه حجر الأساس على ملعبين باستاد العريش، وذلك بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالعريش في اليوم الثاني لزيارته مدينة العريش، موجها بالعمل على حل مشكلات المنشآت الرياضية بشمال سيناء، ودعم مراكز الشباب والأندية والعمل على تطويرها.

هذا وسلم درجات المرحلة الأولى من مبادرة «دراجتك.. صحتك»، التي يتم تسليمها على مستوى الجمهورية.

وكان وزير الشباب والرياضة، قد صرح بأن الدراجات التي تقدمها الوزارة مدعومة بأقل من سعرها خارج المبادرة، وتم التعاقد مع شركة فوري لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني من المواطنين الراغبين في الحصول على الدراجة، والتعاقد مع إحدى شركات الشحن لتوصيل الدرجات لمحافظات الجمهورية.

من ناحية أخرى، وعد الوزير بدعم مركز شباب الشيخ زويد الصاعد للدوري الممتاز، والعمل على دراسة وضع الفريق ومنحة جميع الحقوق ليواصل انتصاراته.