إصابة 5 في انقلاب أوتوبيس من أعلى كوبري عرابي بالعجوزة

باشرت الجهات المختصة التحقيق في واقعة انقلاب أوتوبيس من أعلى كوبري عرابي بالعجوزة، وتبين أن انقلاب الأوتوبيس أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وسحجات بسيطة ولم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية، وانتقل عدد من رجال المرور وجرى الاستعانة بونش لرفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور مرة أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

حادث انقلاب أوتوبيس من أعلى كوبري عرابي

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية التي جرت تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لشرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بوقوع حادث مروري بمنزل كوبري أحمد عرابي ووقوع إصابات.

وبمجرد تلقى البلاغ، انتقل فريق من مباحث الجيزة، تحت قيادة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إلى مكان الواقعة، وتبين انقلاب أوتوبيس بالقرب من نزلة الكوبري، وبدأت القوات فى فحص البلاغ والأوتوبيس وتبين أن عجلة القيادة اختلت فى يد السائق إلى انقلاب أوتوبيس «ميني باص» كان بداخله 5 ركاب أصيبوا بكدمات وسحجات بسيطة.

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