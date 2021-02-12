قبل 15 فبراير.. كيفية التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية

أعلن الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، بدء تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بشكل إلزامي في 15 فبراير الحالي، وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم (518 ) لسنة 2020.

وقبل أيام من انطلاق المرحلة الثانية من منظومة الفاتورة الإلكترونية، يعرض «الوطن» كيفية التسجيل للاشتراك في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفقا لما ذكره الدكتور محسن الجيار، خلال الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، عن منظومة الفاتورة الإلكترونية.

كيفية التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية

- على ممثل الممول (مدير النظام) إرسال طلب التسجيل على الإيميل الخاص بالمصلحة (eInvoice@eta.gov.eg).

- يرفق بالطلب صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وصورة البطاقة الضريبية، وصورة شهادة التسجيل في القيمة المضافة، وصورة خطاب تفويض من الشركة لممثل الممول.

- بعد ذلك تخطر المصلحة الممول أو وكيله بموعد حضوره في حالة استيفاء المستندات بالكامل.

- ثم يتوجه الممول أو وكيله إلى مقر المصلحة ومعه كافة أصول المستندات وصور منها ويطلب إنشاء الملف الرقمي الخاص به، وسيتم إنشاء ملف رقمي له خلال 48 ساعة، يليها إرسال دعوة للممول أو من يمثله على الإيميل للتسجيل على المنظومة.

الأوراق المطلوبة

- صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

- شهادة التوقيع الإلكتروني في طلب (العقد) مُوقعا من المسؤول وفقًا لما هو وارد بالسجل التجاري أو المفوض، ويجب أن يكون عليه «صحة توقيع» من البنك التوقيع مطابق.

- صورة من السجل التجاري، وقرار الإنشاء، والإشهار، وصورة من البطاقة الضريبية، وصورة من صحيفة الشركات أو عقد الشركة، وصورة إثبات الشخصية (رقم قومي أو جواز سفر).

يذكر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيا بصيغة رقمية.

وتتبنى المصلحة تنفيذ منظومة الفواتير الإلكترونية بمعايير عالمية لتكويد السلع والخدمات، وذلك لضمان تبادل المستندات بطريقة معاييرية موحدة ومنظمة تقلل الخطأ، وتقوم بتوحيد تعريف هذه السلع بين الأطراف التجارية.