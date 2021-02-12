حملات مكثفة بالوحدات الصحية في دمياط لرفع الوعي المجتمعي

شنت فرق التثقيف والإعلام الصحي والدعم النفسي والمجتمعي، برئاسة الدكتور أحمد عريف، مدير عام الإعلام والثقافة والتعلم والاتصال الصحي، مسؤول الدعم النفسي والمجتمعي بمديرية الصحه بدمياط، حملة بكافة الوحدات الصحية بالإدارات الصحية المختلفة بدمياط وكفرسعد وفارسكور والزرقا والمتابعة الميدانية من مديرية الصحة بكلا من وحدات ومراكز (السعدية البحرية - المحمدية - النواصرية -عزب النهضة - البستان - التكامل بالسنانية - أبو راشد - كفر شحاته - كفر سليمان- ميت أبو غالب- الرحمانة - الإبراهيمية القبليه - كفر المنزلة - أم الرزق الرزق - البدراوي - التوفيقية - السيالة - كفر العرب - ميت الشيوخ - كفر الشناوي شطا و البساتين).

وتناولت القوافل دور الثقافة والإعلام والتعلم والاتصال الصحي في صناعة الوعي لدى المجتمع من خلال توظيف وسائله المختلفه في خدمه القضايا الصحية والتعريف ببرامج التوعيه بشكل عام التي شهدت تطورا ملحوظا في الشهور الأخيرة من حيث الوسائل والطرق والقنوات الإعلامية التي تصل من خلالها للجمهور المستهدف وإشاعة الثقافة الصحية والمجتمعية.

كما تناولت القوافل، طرق الوقاية ضد فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية الوقائيه المتبعة والتحذير من سمكه القراض ( الارنبيه ) وطرق التعرف عليها.

واستعرض الدكتور أحمد عريف، رئيس لجنة الدعم النفسي والمجتمعي بمديرية الصحة بدمياط، في وقت سابق، أنشطة فريق الدعم النفسي بمركز طب الأسرة بالحي الرابع بمدينة دمياط الجديدة برئاسة الدكتورة ياسمين النجار مديرة المركز وعضوية الدكتورة إيمان مرزوق.

وقد تم العمل على تفعيل أنشطة نادي الأسرة بالمركز، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الصحة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة (unicef) بإشراف لجنة الدعم النفسي والمجتمعي بمديرية الصحة بدمياط لتنفيذ الخطة الإقليمية للمنظمة والخاصة بتعزيز قدرة اللاجئين على التأقلم على مواجهة الأزمات من خلال إطلاق مبادرة تفعيل نوادي الأسرة لتعميم خدمات حماية الطفل ولا سيما فيما يتعلق بمنع العنف ضد الأطفال وتقديم خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي والرعاية الوالدية الإيجابية للأطفال المصريين واللاجئين والمهاجرين على حد سواء.

ويتم بالتنسيق الداخلي ما بين المركز ولجنة الدعم النفسي والمجتمعي بمديرية الصحة والأماكن الصحية الأخرى التابعة لوزارة الصحة المصرية والتنسيق الخارجي مع هيئات المجتمع المدني ولجنة حماية الطفل ومنظمة إنقاذ الطفولة و الكاريتاس والعديد من المنظمات الاخرى.