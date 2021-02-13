كواليس سقوط عصابة حشيش استثمرت 80 مليون جنيه في لعب الأطفال والدباديب

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، تفاصيل قيام عصابة مخدرات بغسل 80 مليون جنيه من حصيلة تجارة الحشيش فى مطروح، مؤكدة أن المتهمين هم 8 أشخاص بينهم 4 مسجلين خطر، واعتزلوا التجارة المحرمة بعد أن ربحوا منها مبلغ 80 مليون جنيه، وحاولوا غسلها فى أنشطة مشروعة حيث قاموا بشراء واستيراد كميات كبيرة من لعب الأطفال والدباديب وأجهزة البلاى ستيشن وإعادة بعيها بأقل من ثمنها لتدوير المبالغ التى حصلوا عليها جراء تجارتهم فى الحشيش، ثم أعادوا استثمار تلك الأموال فى شراء عقارات وقطع أراضى بأسعار أقل من ثمنها الحقيقى.

احتفظوا بالأموال في أنفاق سرية

التحريات كشفت وجود نشاط مشبوه لـ 8 اشخاص، لـ4منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة مطروح لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، بلغت أكثر من 80 مليون جنيه، وأنهم كانوا يحتفظون بتلك المبالغ فى أنفاق سرية تحت الأرض معبأة داخل كراتين وملفوفة بعازل حرارى.

التجارة في ألعاب الأطفال

توقف المتهمون عن نشاطهم فى تجارة المخدرات لفترة من الوقت ثم بدأوا فى استيراد كميات كبيرة من لعب الأطفال وإدخالها للبلاد، وتبين أنهم قاموا بشرائها بمبالغ باهظة وقاموا ببيعها بأقل من ثمنها الحقيقى لسرعة تحويلها إلى سيولة مالية مشروعة، وأنهم اتجهوا للاستثمار فى ألعاب الأطفال والدباديب لوجود إقبال عليها ثم قاموا بتخفيض السعر لأقل من المعروض فى السوق.

إعادة الضخ

تمكن المتهمون من توفير السيولة الكافية ثم أعادوا ضخها عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بشراء العقارات والأراضى الفضاء بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، لكن تحريات الأجهزة الأمنية تعقبت أنشطة المتهمين، وتم تحديد مصدر تلك الثروة وتبين أنها من تجارة المخدرات، فتم تعقب تلك الأنشطة حتى تم إعداد تحريات موثقة بالمستندات والأدلة على نشاط المتهمين، وتمت إحالتهم لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.