سقوط عصابة سرقة السيارات والمتاجر في الإسكندرية

أكدت تحريات ومعلومات وحدتي مباحث قسمي شرطة أول وثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية تكوين «3 عاطلين – مقيمين بنطاق محافظتي الإسكندرية والبحيرة – لهم معلومات جنائية»، تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات السيارات وسرقة المتاجر، متخذين من دائرة المدينة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وارتكابهم «17 حادث سرقة متنوعة» وبإرشادهم تم ضبط المسروقات لدى «شخصين سيئي النية – مقيمان بنطاق محافظة الإسكندرية – لهما معلومات جنائية».

وكشفت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية قيام «شخصين– مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية – لهما معلومات جنائية» بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المتاجر، متخذان من دائرة أقسام مديرية أمن الإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وقيامهما بارتكاب «7 جرائم سرقة» وبإرشادهما تم ضبط المسروقات لدى عميل لهم «سيىء النية» «مالك كشك – مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقي».

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.