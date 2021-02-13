فرنسا تعتمد تناول جرعة واحدة فقط من لقاح كورونا للمتعافين

أصبحت فرنسا أول دولة في العالم تعتمد جرعة واحدة من لقاح كورونا للمتعافين من كوفيد 19، بعد أن أوصت الهيئة الفرنسية العليا للصحة بتطعيم الذين سبق وأن أصيبوا بفيروس كورونا بجرعة واحدة فقط من اللقاح.

وأوضحت الهيئة أنه يجب حقن هذه الجرعة الوحيدة من اللقاح بعد ثلاثة أشهر من الشفاء من الفيروس، بل يفضل ذلك بعد الشفاء بستة أشهر.

وقالت الهيئة: «الأشخاص المصابون يحتفظون بذاكرة مناعية، وهذا يقود الهيئة العليا للصحة إلى التوصية بتقديم جرعة واحدة من اللقاح فقط للأشخاص الذين أصيبوا بفيروس SARS-CoV-2 (كوفيد 19)، بغض النظر عن الفترة المنقضية منذ الإصابة به»، مشيرة إلى أن «هذه الجرعة من اللقاح ستلعب دور تذكير مناعي»، حسبما ذكرت «روسيا اليوم».

وفيما يتعلق بالحد الزمني الذي توصي به، قالت الهيئة إن الذين أصيبوا بعدوى بفيروس SARS-CoV-2.. سواء ظهرت عليهم أعراض المرض أم لا، يجب اعتبارهم محصنين لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بحصانة ما بعد العدوى.

وتابعت: «المعطيات المتوفرة حاليا لا تسمح بالحكم على الاستجابة المناعية بعد ستة أشهر. لذا توصي الهيئة بالتطعيم خلال ستة أشهر، وتؤكد أنه لا ينبغي النظر في ذلك قبل انقضاء ثلاثة أشهر على الإصابة».

وأظهرت دراسة بريطانية حديثة أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تصنعه شركة «أسترازينيكا» يوفر حماية بنسبة 76% بعد 22 يوماً من تلقي الشخص الجرعة الأولى منه.

وأوصت الدراسة البريطانية بتلقي الجرعة الثانية من لقاح «أسترازينيكا» بعد 3 أشهر من الأولى.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، قد أعلن في بداية الشهر الجاري، عقب اجتماع مجلس الدفاع، أن بلاده ستحظر دخول جميع المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي ومغادرتهم إلا لأسباب قاهرة بسبب كورونا، محذراً من أن التحورين البريطاني والجنوب إفريقي قد يسرعان في انتشار الجائحة، بحسب ما ذكرت العربية.

وقال كاستكس: «سيمنع دخول فرنسا ومغادرة أراضينا إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي ما لم تكن هناك أسباب قاهرة».

وسجلت فرنسا نحو 3,4 مليون إصابة بكورونا منذ بداية الوباء قبل عام.

وتلقى حوالي 2,13 مليون شخص، أي 3,2٪ من السكان الجرعة الأولى من لقاح كورونا.