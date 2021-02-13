ماتوا حاضنين بعض.. تفاصيل مقتل أب واثنين من أبنائه حرقا في الجيزة

التهمت النيران جثة طفل وشقيقه الرضيع في حريق شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، وذكرت التحريات أن الطفلين ماتا نتيجة اندلاع النيران في الشقة، ولقى ايضا والدهما مصرعه حرقا أثناء محاولة إنقاذهما، فيما أصيبت الزوجة وابنتها بحروق في مختلف أنحاء جسدهما، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد السنة اللهب.

3 جثث و6 سيارات إطفاء

جاء فى تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التى جرت تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث، عن ان بداية الواقعة كانت بورود بلاغا من اهالي المجاورة الـ11 بمدينة 6 أكتوبر بنشوب حريق في شقة سكنية.

الأب يفشل في إنقاذ أبنائه فيلحق بهما

انتقل فريق من المباحث إلى مكان الحريق و6 سيارات إطفاء تحت قيادة العميد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والعقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر إلى مكان الحريق، وتبين أن الحريق نشب في شقة بالطابق الأخير بعقار سكني وتمكنت القوات من انقاذ سيدة وابنتها، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة الأب واثنين من أبنائه وهما في محتضين بعضهما، ورجحت المعاينة أن الأب حاول إنقاذ أبنائه مما أدى إلى إن النيران التهمت أجسادهم جميعا.

ماس كهربائي وراء الحريق

رجحت التحريات أن ماس كهربائي وراء اندلع النيران، وأمر اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة المباحث بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق وصرحت بدفن الجثث وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق.