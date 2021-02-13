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مصدر أمني ينفي وفاة مواطن داخل أحد مقار قطاع الأمن الوطني إثر تعرضه للتعذيب

توفى وفاة طبيعية أثناء تلقيه العلاج

كتب:

محمد بركات
05:06 ص | السبت 13 فبراير 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى وإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، من إدعاءات بشأن وفاة أحد المواطنين أثناء تواجده داخل أحد مقار قطاع الأمن الوطنى عقب إلقاء القبض عليه إثر تعرضه للتعذيب.

وقال المصدر، إن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه أثناء تنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المواطن المُشار إليه لاتهامه فى إحدى القضايا شعر بحالة إعياء.

وعلى الفور تم نقله للمستشفى وتوفى وفاة طبيعية أثناء تلقيه العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتى ذلك فى إطار المزاعم والأكاذيب التى دأبت جماعة الإخوان الإرهابية والأذرع الإعلامية الموالية لها على ترويجها بهدف إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام.

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