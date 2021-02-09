الداخلية تستجيب لمواطن في إجراء عملية قلب مفتوح لرضيعه

استجابت وزارة الداخلية، لالتماس أحد المواطنين، نشره على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وبعض المواقع الإخبارية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومساعدته فى إجراء عملية قلب مفتوح لنجله (البالغ من العمر ثمانية أشهر)، لعدم قدرته على تحمل تكاليف العملية ونفقات العلاج، في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة، في أحد محاورها، إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية، من خلال التعامل الإيجابي مع كل الالتماسات والبلاغات ذات الطابع الإنساني.

واستقبلت مديرية أمن أسوان الطفل وأسرته، ووفرت محل إقامة لائقا لهم ووسائل انتقال، وكذا عرضه على الأطباء المتخصصين بمستشفى مجدى يعقوب للقلب بالمحافظة، صحبة وفد من ضباط المديرية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتقييم الوضع الطبي له، وإجراء جراحة قلب مفتوح «مجاناً دون تحمل أهليته ثمة نفقات»، وما زال الطفل وأهليته بمقر الإقامة المخصص لهم، لحين الانتهاء من المتابعة والملاحظة الطبية وتماثله للشفاء.

وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة للطفل وأسرته، متمنيا له تمام الشفاء العاجل، ولاقى ذلك استحسان أهلية الطفل الذين تقدموا بالشكر والتقدير للقيادة السياسية والوزير، على سرعة الاستجابة وتوفير الرعاية الطبية لنجلهم الرضيع، وكذا حسن الاستقبال والانتقال والإقامة خلال فترة التواجد بمحافظة أسوان وتقديم الدعم اللازم لهم.