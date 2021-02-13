ماريو دراجي يقبل تولي رئاسة الحكومة الإيطالية رسميا

قَبل ماريو دراجي البالغ من العمر«73 عاماً»، رسمياً، تولي رئاسة الوزراء في إيطاليا، ليقود بلاده لتجاوز التداعيات المدمرة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وسيترأس خبير الاقتصاد، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، حكومة وحدة وطنية جديدة تحل مكان ائتلاف جوزيبي كونتي «يسار وسط» الذي انهار قبل شهر، ما ترك البلاد عاجزة عن إدارة أزمة غير مسبوقة.

وبعد لقائه الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا لقبول المنصب رسمياً، اكتفى «دراجي» في تصريحاته بتعداد أسماء وزرائه، وهم مزيج من السياسيين والتكنوقراط.

وتم تعيين نائب حاكم بنك إيطاليا دانيال فرانكو، وزيراً للاقتصاد، بينما بقي كل من روبرتو سبيرانزا وزيراً للصحة، ولويجي دي مايو وزيراً للخارجية.

كما أعلن «دراجي»، إحداث وزارة كبرى للتحول البيئي يتولاها عالم الفيزياء المعروف روبرتو كينجولاني، المسؤول منذ سبتمبر 2019، عن الإبداع التكنولوجي لدى شركة «ليوناردو» العملاقة للفضاء.

من جانبه، قال متحدث باسم ماتاريلا إن «دراجي»، الملقب بـ«ماريو الخارق» أو «سوبر ماريو» لدوره في إنقاذ منطقة اليورو في 2012 خلال أزمة الديون، سيعود إلى القصر الرئاسي ظهر اليوم، ليتم تنصيبه رسمياً ليصوّت البرلمان مطلع الأسبوع على منحه الثقة.

ومنذ كلفه ماتاريلا في 3 فبراير الجاري، أجرى دراجي مشاورات مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان والتي سمحت له بتشكيل فريق متنوع من «الحزب الديمقراطي» و«الرابطة» يمين متطرف بزعامة ماتيو سالفيني وحزب «فورتسا إيطاليا» بزعامة سيلفيو برلوسكوني.

وأمس الأول الخميس، أعطت «حركة خمس نجوم»، موافقتها أيضاً على تشكيلة دراجي، ما أزال آخر عقبة أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وتأمل إيطاليا التي سجلت 100 ألف وفاة تقريبا بكورونا، في الحصول على حوالي 200 مليار يورو من صندوق الإنعاش الأوروبي الذي تم إنشائه في يوليو الماضي لكن عليها عرض خطة إنفاق مفصلة للاتحاد الأوروبي بحلول نهاية أبريل المقبل.