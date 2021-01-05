عاجل.. الهند ترصد 20 إصابة بسلالة كورونا الجديدة

أعلنت الهند اليوم الثلاثاء، رصد 20 حالة إصابة جديدة بسلالة كورونا الجديدة لأشخاص عائدين من بريطانيا، وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكّدة بالسلالة الجديدة من الفيروس في الهند إلى 58 حالة وفقًا لقناة «إن دي تي في» الهندية.

وسجلت الهند اليوم 16 ألفًا و375 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، في أدنى معدل يومي للإصابات منذ أكثر من 6 أشهر، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و356 ألفًا و844 شخصًا.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية، وفقًا لصحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية، اليوم، أنَّ البلاد سجلت أيضًا خلال الفترة نفسها 201 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 149 ألفًا و850 شخصًا.