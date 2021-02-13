شبورة كثيفة على الطرق الصحراوية والزراعية بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، شبورة كثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية.

وبدأ طقس اليوم معتدل في درجة الحرارة، مائل للدفء على السواحل الشمالية للمدينة، فيما شهدت المحافظة استقرارًا في حالة الطقس ورياح خفيفة.

وشهدت الطرق الزراعية شبورة قوية مستمرة حتى الآن، وانتشرت على طريق «الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي، وطريق «الإسماعيلية - الزقازيق»، وبشكل أكبر مقارنة بطريق الإسماعيلية الصحراوي ومحور 30 يونيو.

وتشهد مصر انخفاضًا ملحوظًا، اليوم السبت، في درجات الحرارة، بينما يأتي الطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية مع نشاط نسبي للرياح.

وبحسب هيئة الأرصاد، تشهد مصر منخفضًا جويًا شديد البرودة بدء من الثلاثاء منتصف الأسبوع الجاري، يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ورياح مثيرة للرمال والأتربة.

وشهدت طرق محافظة الإسماعيلية سيولة في الحركة المرورية مع استقرار حالة الطقس، حيث لم تشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم أي حوادث مرورية أو تعطل لحركة الطريق.

وأشارت المصادر إلى تكثيف الخدمات المرورية على طريق الإسماعيلية الصحراوي ومحور 30 يونيو وطرق السويس، والزقازيق، وبورسعيد الزراعي، للتأكد من السيولة المرورية وعدم وجود أي زحام.