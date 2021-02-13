استقرار في أسعار الخضروات والفاكهة بالإسماعيلية

شهدت أسواق محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم، استقرارًا في أسعار الخضروات والفاكهة في جميع أسواق الجملة والتجزئة.

واستقرت أسعار الطماطم والبطاطس عند أسعار أمس، بعد انخفاضها على مدار الأسبوع الماضي، مع استمرار شكوى التجار من انخفاض الأسعار، وسط إقبال غير مُرضي بالنسبة للتجار في أسواق الجملة والتجزئة.

سعر الفلفل

وتراوح سعر كيلو الفلفل بين جنيهان وجنيهان ونصف للكيلو في أسواق الجملة، بينما وصل إلى 3 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة بالمحافظة، و4 جنيهات في بعض الأسواق؛ ليحقق ارتفاع نسبي جنيه بعد وصول سعره إلى جنيه ونصف فقط خلال اليومين الماضيين.

سعر الطماطم

وسجلت الطماطم اليوم 4 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة؛ لترتفع نسبيا بعد استقرار سعرها عند جنيهان ونصف طوال الأسبوع الماضي وجنيه ونصف في أسواق الجملة، خاصة سوق المستقبل.

وارتفع سعر الباذنجان في أسواق التجزئة، وسجل الكيلو في الأسواق ما بين جنيه و75 قرشا وجنيهان للكيلو، ووصل إلى 3 جنيهات بأسواق التجزئة في ارتفاع ملحوظ عن بداية يناير.

سعر البطاطس

وسجلت البطاطس انخفاضًا جديدًا اليوم، حيث بلغ سعر الكيلو جنيهان فقط، في أسواق التجزئة بعد وصوله 4 جنيهات للكيلو في بعض الأيام الماضية.

واستقر سعر البصل بين 3 و4.5 جنيه للكيلو، وسجل كيلو الكوسة بين 3 و5 جنيهات، فيما انخفضت أسعار الفاصوليا أيضًا ووصلت إلى 4 جنيهات للكيلو، وظل الثوم بسعره الثابت 18 جنيهًا للكيلو، فيما سجل البنجر 5 و6 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة

وشهد سوق الفاكهة استقرارًا في لأسعار، على مدار يومين، حيث سجل البرتقال 5 جنيهات لـ«أبوصرة» و4 جنيهات للبرتقال البلدي، واستقر السكري عند 3 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو الموز بين 8 و10 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر العنب 11 جنيهًا للكيلو وتراوح اليوسفي بين 2.5 و5 جنيهات للكيلو، فيما سجل التفاح المصري 18 جنيهًا للكيلو ووصل التفاح الإيطالي إلى 25 جنيهًا للكيلو.