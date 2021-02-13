مصرع طفلة انهار عليها حائط بسوهاج

لقيت طفلة مصرعها، إثر انهيار حائط عليها مبني بالطوب الأبيض بمنزلها بقرية الصوامعة غرب دائرة مركز طهطا بسوهاج، ونُقلت الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وأُخطرت النيابة العامة.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ من مستشفى طهطا العام، بوصول الطفلة «جهاد. م. ر»، 5 سنوات، وتقيم بناحية الصوامعه غرب دائرة المركز جثة هامدة، إثر سقوط حائط عليها، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وبالفحص وسؤال عمها «عادل. ر. ع»، 30 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية، وقرر بأنه أثناء لهو ابنة شقيقه المذكورة بحوش ملحق بالمنزل سقط عليها جزء من حائط مبني بالبلوك الأبيض، ما نتج عنه وفاتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك.

وأُخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لاتخاذ اللازم، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

وحُرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.