إزاي تقدم على وظائف «المصرية للاتصالات» في جميع المحافظات؟

طرحت الشركة المصرية للاتصالات، عبر موقعها الرسمي الرسمي، مجموعة من الوطائف المتعلقة بفنيين إزالة أعطال وتركيبات، وذلك في جميع المحافظات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها على مدار الساعة تفاصيل الوظائف وطريقة التقديم.

طريقة التقديم للوظيفة

- يتم التقديم من خلال الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات.

- يتم اختيار استمارة التقديم لوظيفة فني إزالة أعطال وتركيب.

- يتم ملء كل البيانات كالاسم والمحافظة ورقم الهاتف وغيرها من البيانات المطلوبة.

الشروط والأوراق المطلوبة

- يشترط لمن يتقدم لشغل الوظيفة أن يكون حاصلا على شهادة تعليم متوسط أو فوق متوسط «ثانوي، دبلوم، أو معهد سنتين».

- يفضل أن يكون ملم بمبادئ الشبكات السلكية واللاسلكية.

- لابد أن يملك إجادة التعامل مع الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

- يجب على المتقدم أن يكون لديه إعفاء «نهائي، مؤجل، أدى الخدمة العسكرية، أو لم يصبه الدور».

- أن يكون سن المتقدم من 18 عامًا حتى 30 عامًا.

- يشترط أن يكون المتقدمين ذكور فقط؛ نظرا لطبيعة العمل.

يتم التقدم للوظيفة من خلال ملء استمارة التقديم لوظيفة فني إزالة أعطال وتركيب من هنـا.

أحدث عروض المصرية للاتصالات

وكانت قد أعلنت المصرية للاتصالات عن أحدث عروضها مؤخرا وهي:

وطرحت «وي» تفاصيل باقات وعروض لضِعف الباقة عند الاشتراك في فاتورة WE على مدار شهر يناير، يحصل جميع العملاء الحاليين الذين قاموا بالتحويل لباقة WE أرضي 65، على تخفيض لاشتراك الباقة ليكون 35 جنيهًا في الشهر بدلاً من 65 جنيها حتى نهاية 2021، كما يتوفر للعملاء فرصة ليكونوا من ضمن 21 عميلا يحصلون يوميًا على اشتراك مجاني لباقة WE أرضي 65 حتى نهاية 2021.

وقدمت الشركة كذلك ميزة لمستخدميها، أن يحصل العملاء الجدد على مصاريف تركيب «الراوتر والخط الأرضي»، مجانًا حيث يتم استردادها على الفاتورة التالية، ويتم إرسال رسالة للعميل لإبلاغه بحصوله على الهدية، بالإضافة لخدمة إظهار رقم الطالب التي تتيح للعملاء معرفة رقم المتصل وخدمة التتبع التي تتيح للعملاء تحويل مكالماتهم الأرضية إلى أي خط أرضي أو موبايل 015.

للاشتراك في العرض زُر أقرب فرع من فروع WE، أو اتصل بــ111.