محافظ دمياط تتابع أعمال تدبيش جسر طريق احمد عيسى بالبصارطة

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال التي تُنفذها مديرية الطرق والنقل؛ لتدبيش مصرف البصارطة وسند جسر طريق أحمد عيسى الموازي له بطول 90 مترًا، وتأتي هذه الأعمال ضمن عمليات صيانة ورفع كفاءة الطرق والجسور بعدد من المناطق بالمحافظة، وذلك ضمن خطة المديرية للعام المالى 2020/2021.

وأكدت المحافظ، في بيان صادر عن ديوان عام المحافظة، تنفيذ هذه الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني المحدد والمعايير الفنية والهندسية، وتم إدراج ذلك الطريق الإقليمي بتلك الخطة نظرًا لكونه من الطرق الحيوية، إذ يربط بين قريتي البصارطة والعنانية.

في وقت سابق، قالت عوض، إنه تم تنفيذ القرار الإدارى رقم 172 لسنة 2020 بشأن اتخاذ إجراءات سحب وإخلاء واستلام مزرعة الصالحين للدواجن التى تقع على مساحة 31 فدانًا بمنطقة شطا وذلك فى إطار جهود المحافظة لاسترداد أراضي الدولة.

وأشارت إلى نجاح الجهود التي تمت، بالتنسيق بين مديرية أمن دمياط، والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط؛ لتنفيذ هذه الأعمال، مؤكدة عدم التهاون في استرداد أملاك الدولة لكونها حق أصيل من حقوق الشعب، كما وجهت باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال جميع المخالفات والتعديات وردع المخالفين.

وأوضحت المحافظ أنه ومع استلام قطعة الارض، تم البدء فى إعداد عدد من الدراسات؛ لاستغلال القطعة بمشروع ذي نفع عام لصالح المحافظة.