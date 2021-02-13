طفلة عين شمس تفجر مفاجئة: هاتجوز «شعبان» بعد ما يخرج من السجن

في جلسة تحقيق جديدة، استدعت النيابة طفلة عين شمس لسماع أقوالها ومواجهتها بأقوال المتهم، وأدلة الاتهام التي تسلمتها النيابة مؤخرًا.

وقالت الطفلة في التحقيقات «هتجوز شعبان لما يطلع من السجن عشان العلاقة الحميمية كانت بالتراضي وهو مغتصبنيش، وبدأ يحبني بس نورهان صحبتي اللي كانت متجوزاه عرفي كانت غيرانه مني عشان أنا أحسن منها».

واعترفت طفلة عين شمس بتفاصيل واقعة علاقتها مع زوج صديقتها العرفي، وأن العلاقة الحميمية التي جمعتها بالمتهم كانت بالتراضي، لكن النيابة نسبت إليه تهمة هتك عرض فتاة قاصر أقل من 18 سنة ، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.

«سلمى»: معنديش خلافات مع شعبان

وأكدت «سلمى»، 14 سنة، عدم وجود خلافات بينها وبين «شعبان»، «كتبنا ورقة عرفي، وقالي أنتي حلالي وبعد كده عاشرني بالرضا»، لكن خلافاتها كانت مع صديقتها «نورهان» وهي زوجة المتهم عرفيًا، حيث كانت تغير منها بسبب جمالها البارع، وأن زوجها أقام معهما العلاقة الجنسية في وقت واحد بالتراضي وأنها فقدت عذريتها في اللقاء الأول بينهما.

وأفادت تحريات المباحث أن الفتاة «سلمى» وافقت على العلاقة بمحض إرادتها، وأقامت واستحسنت تلك العلاقة، وكررتها مرات مع المتهم داخل شقته، حتى دبت الغيرة بين الصديقتين «نورهان» و«سلمى»، فطلبت الأولى من المتهم أن يمزق ورقة الزواج العرفي الخاصة بصديقتها، ثم قاما بطردها من الشقة بعد عدة أيام.

ورقة الزواج العرفي

وأفادت التحريات أن فتاة عين شمس ذهبت إلى منزل أسرتها، حيث تقيم مع والدها بعد انفصاله عن والدتها، وأخبرته بما حدث، فاصطحبها إلى قسم شرطة عين شمس وحرر محضرًا بالواقعة، وشرحت فيه تفاصيل ما حدث لها خلال وجودها في شقة صديقتها، وذكرت أن صديقتها طلبت منها أن تعيش معها في شقة بمفردهما في عين شمس، وعندما ذهبت وجدت شابًا يدعى «شعبان»، وأخبرتها أنه زوجها العرفي منذ عدة أشهر.

أنتِ حلالي

وتابعت التحريات أن الفتاة اعترفت في محضر الشرطة، بأن زوج صديقتها قال لها إن الجيران سيعترضون على وجودها في الشقة، وطلب منها أن يقوما بكتابة ورقة زواج عرفي، وبالفعل حدث ذلك وبعدها قال لها: «إنتي كده حلالي»، وعاشرها معاشرة الأزواج .

ونسبت النيابة العامة للمتهم تهمة هتك عرض الفتاة لأنها قاصر وأقل من 18 سنة، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.