هل توجد فوائد على مديونية فواتير الكهرباء؟.. اعرف نظام التقسيط

يتساءل عدد كبير من المشتركين عن وجود فوائد على مديونية فواتير الكهرباء، والتسهيلات التي تقدمها شركات توزيع الكهرباء في حال تراكم مديونية فواتير الاستهلاك من أجل السداد بالتزامن مع تحصيل فواتير شهر فبراير الجاري، في ظل ارتفاع شرائح الاستهلاك التي تمّ تطبيقها علي فواتير الكهرباء منذ شهر اغسطس الماضي.

تسهيلات للمواطنين

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاق المتجددة، إنَّ شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهوريه تقوم بتقديم كل التسهيلات والتيسيرات على المواطنين خاصة من محدودي الدخل صغار المشتركين، التي تتراكم عليهم فواتيرالاستهلاك ولم يتمكّنوا من سدادها من خلال تقسيط المديونية وفقاً للوائح والقوانين لمن يصعب عليه السداد مرة واحدة.

نظام تقسيط المديونية للمشتركين

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، لـ«الوطن»، أنَّ هناك تعليمات صدرت لجميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بتقسيط المديونية للمشتركين على 12 شهرًا أو 24 شهرًا بدون فوائد

دعم القطاع السياحي لسداد المديونيات

فيما قال المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إنَّ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقدم كل أوجه الدعم للقطاع السياحي بشكل عام وخاصة قرى وفنادق شرم الشيخ والغردقة ليتمكّنوا من سداد مديونة الكهرباء التي تراكمت خلال الـ5 سنوات الماضية والتي أدت إلى تراجع شديد بقطاع السياحة من خلال تقسيط المديونية المتراكمة لهذه القرى والفنادق وتسهيلات عديدة في طرق السداد.

خصومات للسداد الفوري

وأكّد أنَّ الشركة تقدم تسهيلات وخصومات من إجمالي المتأخرات على أي مديونية للمنشآت السياحية بشرم الشيخ والغردقة الذين يرغبون في السداد الفوري للشركة تبلغ 15% من إجمالي المديونية.

وبلغت مديونية وزارة الكهرباء لدى الهيئات والمؤسسات الحكومية ما يقرب من 41 مليار جنيه منها 27 مليار جنيه مديونية الجهات الحكومية نتيجة عدم سداد فواتير الاستهلاك بشكل منتظم، وجرى الاتفاق مع جميع الوزارات ومسؤولي الهيئات الحكومية بسداد فواتير الاستهلاك الشهرية الجديدة أولًا بأول لعدم تراكم مديونية جديدة.

وبدأت الهيئات والمؤسسات في سداد دفعات من المديونية من خلال الاتفاق على سداد 25% من المديونية والباقي على 3 سنوات بدون فوائد وفي حال سداد المديونية مرة واحدة سيتم خصم جزء من هذه المديونية

وتستعرض «الوطن» المستندات والإجراءات المطلوبة لجدولة مديونية الكهرباء على أقساط شهرية:

المستندات المطلوبه لجدوله المديونيه

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

- نموذج طلب تقسيط للمديونية يجرى استيفاؤه من الشركة وملء البيانات الموجوده به وتقديمه.

- فاتورة كهرباء حديثة الإصدار.

الإجراءات المطلوبة

- استيفاء نموذج طلب تقسيط مديونية من الشركة وملء البيانات الموجودة به.

- دفع مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى.

- يتمّ جدولة باقي المديونية كحد أقصى 24 شهرًا.