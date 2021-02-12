بريد الوطن .. حل أزمتي مع الإدارة الطبية يا وزير الكهرباء

كنت أعمل محاسباً بشركة الكهرباء فى مدينة الإسماعيلية، وحالياً أسكن فى محافظة القاهرة، ونظراً لأننى أعانى من مشكلات فى السكر والضغط وأحتاج إلى علاج شهرى، أضطر إلى السفر للإسماعيلية كل شهر لصرف العلاج، وأتعرض لكَمّ كبير من المخاطر والتعب جراء السفر، وبعد نداءات ومحايلات وافقوا على صرف العلاج كل شهرين بدلاً من كل شهر، حاولت أن أصرف العلاج من القاهرة غير أن المحاولة فشلت، بدعوى أن الإدارة الطبية بالشركة تعمل حالياً على مشروع لم تنتهِ منه، دون الإفصاح عن ماهية المشروع، وحتى يتم هذا أظل حائراً بين القاهرة والإسماعيلية، أناشد وزير الكهرباء توجيه المسئولين فى الإدارة الطبية بالشركة لحل مشكلتى.

رضا حسن إبراهيم

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com