أهالي كوبري 4 يستغيثون من تهالك أعمدة الإنارة بالإسماعيلية: «أنقذونا»

اشتكي أهالي منطقة كوبري 4 بقرية المنايف بمحافظة الإسماعيلية، من تهالك أعمدة الإنارة، وتعرض حياة المواطنين للخطر.

وظهرت أعمدة الإنارة آيلة للسقوط في الخط الموازي لمصرف كوبري 4، بدءًا من طريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوي، حتى منطقة إقامة الأهالي.

وقال ياسر دهشان أحد أهالي المنطقة، إن جميع أعمدة الإنارة «آيلة للسقوط» مع أسلاك غير مكسية، مما يعرض حياة المواطنين والمزارعين للخطر.

وأضاف أن الأعمدة تابعة لإدارة كهرباء أبوصوير، وتقدمنا بأكثر من مذكرة لرئيس القطاع دون أي استجابة من المسؤولين حتى الآن.

وتعاني جميع الأعمدة من حالة صدأ منتشرة مع وجود أسلاك خارج الأعمدة يستخدمها المواطنون بشكل عشوائي، وهو ما ينذر بوقوع كارثة.

وأوضح أن أحد الأسلاك تسبب في حريق بالمنطقة قبل عدة أشهر، وطالب بسرعة تدخل رئيس مجلس المدينة، وعمل إحلال وتجديد للخطوط، إلا أنه تم إزالة عمودي إنارة فقط دون إحلال وتجديد الأسلاك، مطالبًا بتغيير أعمدة الإنارة لأننا كمزراعين نستخدم هذه الأعمدة بشكل مستمر، فضلًا عن أنها أعمدة إنارة هدفها الرئيسي توصيل الكهرباء للمنازل وليست أعمدة لإنارة الشوارع.

وقال إنه حال سقوط «عامود إنارة» في ظل الظروف المناخية الصعبة في فصل الشتاء، ستتعرض جميع الأعمدة للسقوط وهو ماسيؤثر علي المنازل في المنطقة، مشيرًا إلى أن أسلاك الكهرباء تسير داخل المزارع دون أن تغيرها إلى أسلاك مكسية، تحمي المزارعين حال سقوطها، مطالبًا بتغيير الأعمدة من طريق الاسماعيلية الصحراوي حتى نهاية الطريق، وأن المهندس محمد سعيد مدير إدارة كهرباء أبوصوير، أجرى عدة معاينات خلال الفترة الماضية، دون تنفيذ إجراءات استبدال الأعمدة أو تغيير الأسلاك.

وقال محمد عبد العزيز، أحد أهالي المنطقة، إن جميع المنازل تستخدم الأعمدة في توصيل الكهرباء رغم تهالكها تمامًا وعدم صلاحيتها، مضيفًا: «بنخاف نسيب ولادنا في الشارع أو حد منهم يقرب من الأعمدة لأنها معرضة للسقوط وأيضًا مع الامطار يصبح بعضها خطرًا كبيرًا لوجود أسلاك خارجة منه».

وأشار إلى أن سكان المنطقة أجروا بعض أعمال الصيانة واستبدلوا لمبات الإضاءة أكثر من مرة دون الاستعانة بإدارة الكهرباء، متابعًا: «بالليل المكان بيتحول لمكان أشباح وقدمنا أكثر من طلب لتطوير الشبكة دون أي رد من المسؤولين».

واستغاث أهالي المنطقة، باللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، مطالبين بسرعة تدخله لحل الأزمة وإنقاذ المنطقة والأطفال من كارثة محققة خلال الأيام المقبلة، خاصة مع التقلبات المناخية في فصل الشتاء.