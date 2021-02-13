إصابة شاب بطلق ناري على يد شقيقه في طنطا

أصيب شاب بطلق ناري، إثر مشاجرة نشبت مع شقيقه بشارع حسان بن ثابت بمدينة طنطا، بسبب خلافات بينهما.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، يفيد بوصول «م.ع» مقيم بمدينة طنطا، مصابًا بطلق ناري في الجسد.

وتبين من تحريات مباحث قسم شرطة أول طنطا، نشوب مشاجرة بينه وبين شقيقه بسبب خلافات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في وقت سابق، تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن الغربية، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب، عُثر عليه مذبوحا بجوار سور شركة الوبريات، بدائرة مركز سمنود، كما خصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مشرحة مستشفى سمنود العام.

كان مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد العيدروسي، مأمور مركز شرطة سمنود، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص مذبوحا بجوار سور وبريات سمنود بدائرة المركز.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، أن واقعة القتل جاءت بدافع سرقة التروسيكل الذي يمتلكه المجني عليه.

وباشر الرائد محمد عمارة رئيس مباحث شرطة مركز سمنود، إجراءات تخصيص سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمنود، فضلا عن إجراء عمليات بحث حول دوافع الجريمة وأسبابها الحقيقية، وتحرر محضر الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، وأمرت بتشريح الجثة ودفنها.