زوج يقتل زوجته خنقا بسبب خلافات أسرية في السنطة بالغربية

أقدم زوج على قتل زوجته بخنقها داخل عش الزوجية، بقرية الروضة في مركز السنطة بمحافظة الغربية؛ بسبب الخلافات الزوجية، ونقلت الجثة بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى السنطة المركزي، واقتيد المتهم لعرضه على النيابة العامة.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد وجود مشاجرة أسرية، أسفرت عن سقوط قتيلة بقرية الروضة، دائرة المركز.

وباشرت الأجهزة الأمنية دورها، وانتقل العقيد أحمد كوهية، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي السنطة وزفتى، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع ربة منزل على يد زوجها.

وخصصت سيارة إسعاف لنقل السيده الضحية إلى مشرحة مستشفى السنطة المركزي، وتجرى أجهزة البحث الجنائي القبض على الزوج المتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري، وكشف ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.